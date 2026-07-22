Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος του ελληνικού τραγουδιού, καθώς η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε το λαϊκό πεντάγραμμο.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία της ήταν η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου, επιθυμία που αναμένεται να γίνει σεβαστή.

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή σκηνική παρουσία της, κατέκτησε το κοινό και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας.

Η ενασχόλησή της με το τραγούδι ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε εμφανίσεις σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, χτίζοντας σταδιακά τη δική της πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Καθοριστικό σημείο στην καριέρα της αποτέλεσε η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Παράλληλα, συνεργάστηκαν και στον ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς ταινίες της εποχής.

Η κοινή τους πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική, καθώς υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου μία δεκαετία, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής.

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