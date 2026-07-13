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ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC
Ειδήσεις
16:07 - 13 Ιουλ 2026

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου κατέγραψαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που υπέβαλαν στον ΟΠΕΚ, καθώς το Άμπου Ντάμπι αξιοποίησε τη δυνατότητα να αντλεί περισσότερες ποσότητες μετά την αποχώρησή του από τον οργανισμό και παράλληλα βρήκε εναλλακτικές οδούς εξαγωγής εν μέσω των αναταράξεων που προκάλεσε η σύγκρουση με το Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ, την οποία επικαλείται το Bloomberg, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι η ημερήσια παραγωγή αργού διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 3,8 εκατ. βαρέλια, έναντι περίπου 2,09 εκατ. βαρελιών τον Μάιο. Πρόκειται για αύξηση κατά 1,71 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική μεταβολή της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο πριν από τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και, ως εκ τούτου, δεν ενσωματώνουν τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στις ενεργειακές ροές μέσω του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) είχε εκτιμήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή των ΗΑΕ αυξήθηκε κατά περίπου 900.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό 4,1 εκατ. βαρελιών την ημέρα, επίδοση υψηλότερη από εκείνη που καταγράφεται στα στοιχεία του ΟΠΕΚ.

Η αύξηση της παραγωγής αποδίδεται αφενός στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές Μαΐου έπειτα από πολυετή διαφωνία με τους περιορισμούς παραγωγής του οργανισμού, και αφετέρου στη δυνατότητα της χώρας να συνεχίσει τις εξαγωγές της μέσω εναλλακτικών διαδρομών, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ενίσχυση των εξαγωγών από τα ΗΑΕ συνέβαλε, σύμφωνα με αναλυτές, στη δημιουργία αυξημένης προσφοράς στην ασιατική αγορά, εξέλιξη που οδήγησε ακόμη και τη Σαουδική Αραβία να προχωρήσει σε ασυνήθιστες μειώσεις τιμών για ορισμένες ποιότητες αργού πετρελαίου, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Παρά το γεγονός ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου, η γραμματεία του ΟΠΕΚ εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα στοιχεία της χώρας στις συνολικές εκθέσεις παραγωγής. Αυτό οφείλεται στο καταστατικό του οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο η αποχώρηση ενός μέλους ολοκληρώνεται τυπικά με την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους, με αποτέλεσμα ο ΟΠΕΚ να συνεχίζει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία.

Οι εκτιμήσεις για την παραγωγή των ΗΑΕ αποτελούσαν ήδη αντικείμενο διαφοροποιήσεων πριν από την αποχώρηση της χώρας. Ο ΟΠΕΚ δημοσιεύει τόσο τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ίδιες οι χώρες όσο και τις λεγόμενες «δευτερογενείς πηγές», οι οποίες βασίζονται σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις συμβούλων και εξειδικευμένων οργανισμών.

Πριν από την έναρξη της πολεμικής κρίσης, οι δευτερογενείς πηγές του ΟΠΕΚ υπολόγιζαν την παραγωγή των ΗΑΕ στα 3,39 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ ο IEA την τοποθετούσε στα 3,64 εκατ. βαρέλια.

Για τον Ιούνιο, οι δευτερογενείς πηγές του ΟΠΕΚ συγκλίνουν τελικά στα 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική άνοδο της παραγωγής, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με τις εκτιμήσεις που βασίζονται στα στοιχεία των ίδιων των ΗΑΕ.

Στην ίδια έκθεση, ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, εκτιμώντας πλέον ότι θα ενισχυθεί κατά 800.000 βαρέλια ημερησίως, ή κατά 0,7% σε σχέση με το 2025.

Παρά την αναθεώρηση, η πρόβλεψη του οργανισμού παραμένει αισθητά πιο αισιόδοξη από εκείνη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος εκτιμά ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα μειωθεί κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως εξαιτίας των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, αύξηση της παραγωγής κατέγραψε και η Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε στον ΟΠΕΚ, η ημερήσια παραγωγή του βασιλείου ενισχύθηκε κατά 561.000 βαρέλια, φθάνοντας τα 7,122 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η χώρα ανακοίνωσε επίσης ότι η πραγματική προσφορά προς την αγορά, εξαιρουμένων των ποσοτήτων που κατευθύνονται σε αποθήκευση, διαμορφώθηκε στα 6,637 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

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