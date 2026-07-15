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FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη
Ειδήσεις
18:44 - 15 Ιουλ 2026

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας των τραπεζών προσανατολίζονται οι Βρυξέλλες, με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι στους αμερικανικούς και βρετανικούς ομίλους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αλλαγές στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν τις απαιτήσεις για ορισμένες τράπεζες και να απελευθερώσουν πρόσθετα κεφάλαια για τη χορήγηση δανείων στην οικονομία.

Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις αφορά την κατάργηση του λεγόμενου «μαξιλαριού» κεφαλαίων του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης. Πρόκειται για ένα πρόσθετο εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι εποπτικές αρχές όταν θεωρούν ότι οι υφιστάμενες απαιτήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη πιθανών κινδύνων. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις τράπεζες, περιορίζοντας όμως τα περιθώρια παρέμβασης των εποπτικών αρχών.

Παράλληλα, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού του αριθμού των τραπεζών που θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως τους διεθνείς κανόνες της Βασιλείας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει το πλαίσιο σε ευρύτερο φάσμα τραπεζών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, όπου οι αυστηρότερες απαιτήσεις επικεντρώνονται κυρίως στα συστημικά σημαντικά ιδρύματα.

Η πιθανή μεταρρύθμιση αποτελεί την πρώτη σημαντική αλλαγή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό πλαίσιο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που κινείται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κανόνων. Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η αυστηρή εποπτεία έχει περιορίσει τη δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν διεθνώς και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι προτάσεις προκαλούν αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η Φινλανδία, μεταξύ άλλων, εκφράζει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι το βασικό ζήτημα για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο δεν είναι η υπερβολική ρύθμιση, αλλά το μέγεθος και η δομή των τραπεζών. Παράλληλα, οι υποστηρικτές της αυστηρής εποπτείας επισημαίνουν ότι οι ισχυροί κεφαλαιακοί κανόνες συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης απέναντι σε πρόσφατες τραπεζικές αναταράξεις, όπως η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και τα προβλήματα ελβετικών τραπεζών.

Οι τελικές νομοθετικές προτάσεις αναμένονται εντός του επόμενου έτους, ενώ το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

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