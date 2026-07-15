Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, απέρριψε την Τετάρτη (15/7) ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει στόχο την υποστήριξη της «ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας» στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αλλά και της ενίσχυσης των δεσμών της κυβέρνησης Τραμπ με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Δεν παρεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές· αυτή ήταν πάντοτε η στάση μας», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θεωρεί τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεμιτή υποστήριξη ή πολιτική παρέμβαση.

«Αντίστοιχα, δεν επιθυμώ η αμερικανική κυβέρνηση ή οργανισμοί που συνδέονται με αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο, όπως αναφέρεται, την «ενίσχυση και ανάπτυξη της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ασχοληθούν με ζητήματα όπως «η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση, η λογοκρισία και η κατάχρηση του νομικού συστήματος (lawfare), σύμφωνα με την κοινή πολιτική φιλοσοφία, το δίκαιο και τη δυτική πολιτιστική μας κληρονομιά».

Οι Financial Times ήταν οι πρώτοι που αποκάλυψαν το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει χρηματοδότηση έως και 3 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και στην προκήρυξη δεν αναφέρονται ρητά πολιτικά κόμματα ως δυνητικοί δικαιούχοι, ο Μερτς υπενθύμισε ότι στη Γερμανία απαγορεύεται η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από το εξωτερικό.

«Η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στη Γερμανία από ξένες πηγές είναι παράνομη», δήλωσε ο συντηρητικός καγκελάριος.

«Και θεωρώ δεδομένο ότι οι φίλοι μας σε όλο τον κόσμο, ιδίως, θα σεβαστούν αυτούς τους νομικούς κανόνες που ισχύουν στη Γερμανία», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τις δηλώσεις του Μερτς ή το ενδεχόμενο το πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται με ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, όπως το AfD, δήλωσε:

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης».

Πρόσθεσε ακόμη ότι:

«Τα προγράμματά μας στην Ευρώπη αποσκοπούν στη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων μας, ώστε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις αρχές αυτές, καθώς και την πολιτισμική αυτοπεποίθηση και την κυριαρχία τους απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν».

Ανώτατοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επανειλημμένα αρνηθεί στο παρελθόν ότι παρεμβαίνουν στην ευρωπαϊκή πολιτική, παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, μεταξύ των οποίων και το AfD.

Ενισχύεται η επιρροή του AfD

Το AfD βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο και έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε ομόσπονδο κρατίδιο της Γερμανίας, στη Σαξονία-Άνχαλτ, στις περιφερειακές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, το ακροδεξιό κόμμα είχε υποδεχθεί με ενθουσιασμό τη δημόσια στήριξη του επιχειρηματία και συμμάχου του Τραμπ, Ίλον Μασκ, ενώ είχε χαιρετίσει και την επίθεση που εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά των ευρωπαϊκών «αναχωμάτων» απέναντι στην ακροδεξιά, κατά τη διάρκεια της περσινής Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η ηγεσία του AfD έχει επιλέξει να κρατήσει -τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο- μεγαλύτερες αποστάσεις από το κίνημα MAGA (Make America Great Again), εκτιμώντας ότι οι πολιτικές συνθήκες στα προπύργια της ακροδεξιάς στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενόψει των περιφερειακών εκλογών του Σεπτεμβρίου, επιβάλλουν διαφορετική στρατηγική.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το νέο αμερικανικό πρόγραμμα χρηματοδότησης φαίνεται να στοχεύει ειδικά στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τη λειτουργία των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

«Υπερεθνικοί θεσμοί και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής αυτοδιακυβέρνησης, μέσω υπερβολικά ευρέων και ασαφών νόμων για τη ρητορική μίσους και κανονισμών για το διαδικτυακό περιεχόμενο, οι οποίοι ελέγχουν και τιμωρούν την έκφραση, περιορίζοντας παράλληλα την πολιτική συμμετοχή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προκήρυξη του προγράμματος.