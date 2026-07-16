ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο
Ειδήσεις
11:45 - 16 Ιουλ 2026

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, Ofcom, ανακοίνωσε σήμερα (16/7) ότι ξεκινά έρευνα σε βάρος του TikTok, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η πλατφόρμα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act - OSA) όσον αφορά την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, η έρευνα της ρυθμιστικής αρχής θα επικεντρωθεί στις ανησυχίες που διατυπώνονται σε δύο εκθέσεις της σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών στο διαδίκτυο και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας.

Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο τα μοντέλα εκτίμησης ηλικίας που χρησιμοποιεί το TikTok - τα οποία υπολογίζουν την ηλικία των χρηστών με βάση τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα - είναι επαρκώς αποτελεσματικά και εάν ενδέχεται να απέτυχαν να αναγνωρίσουν σωστά τους ανήλικους χρήστες.

Σύμφωνα με τον Online Safety Act, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν «ιδιαίτερα αποτελεσματικές» μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά δεν εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο. Στην έκθεσή της για την επαλήθευση της ηλικίας, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (15/7), η Ofcom επισημαίνει ότι εκφράζει ανησυχίες για τη χρήση της εκτίμησης ηλικίας ως μεθόδου προσδιορισμού της ηλικίας των χρηστών και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν πληροί το κριτήριο της «ιδιαίτερα αποτελεσματικής» μεθόδου.

Να σημειωθεί εδώ ότι εάν η Ofcom διαπιστώσει ότι το TikTok παραβίασε τις διατάξεις του Online Safety Act, μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο έως και 18 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας ή έως το 10% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων του, όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο. Η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει για την πορεία της έρευνας τον Οκτώβριο.

«Εφαρμόζουμε με αυστηρότητα εμπειρίες χρήσης κατάλληλες για κάθε ηλικία, μέσω κανόνων της πλατφόρμας που έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών, καθώς και με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών εκτίμησης της ηλικίας, σε ευθυγράμμιση με τις πρακτικές των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του TikTok.

«Στα οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια στην ασφάλεια της πλατφόρμας. Είμαστε βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Online Safety Act και θα συνεργαστούμε με την Ofcom για να το αποδείξουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα
Ειδήσεις

Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου
Ανακοινώσεις

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία
Πολιτική

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη
Ειδήσεις

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)
Πολιτική

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 11:58

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση

Ναυτιλία
16/07/2026 - 11:48

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:45

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Πολιτική
16/07/2026 - 11:35

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:29

Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα

Πολιτική
16/07/2026 - 11:20

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «ο άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 11:19

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Πολιτική
16/07/2026 - 11:11

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Αναλύσεις
16/07/2026 - 11:08

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Πολιτική
16/07/2026 - 09:40

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 09:22

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Ειδήσεις
16/07/2026 - 08:59

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 08:41

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
16/07/2026 - 08:32

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

Οικονομία
16/07/2026 - 08:20

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 08:03

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16/07/2026 - 07:59

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Περιβάλλον
16/07/2026 - 07:51

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ