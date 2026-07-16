Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, Ofcom, ανακοίνωσε σήμερα (16/7) ότι ξεκινά έρευνα σε βάρος του TikTok, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η πλατφόρμα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act - OSA) όσον αφορά την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, η έρευνα της ρυθμιστικής αρχής θα επικεντρωθεί στις ανησυχίες που διατυπώνονται σε δύο εκθέσεις της σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών στο διαδίκτυο και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας.

Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο τα μοντέλα εκτίμησης ηλικίας που χρησιμοποιεί το TikTok - τα οποία υπολογίζουν την ηλικία των χρηστών με βάση τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα - είναι επαρκώς αποτελεσματικά και εάν ενδέχεται να απέτυχαν να αναγνωρίσουν σωστά τους ανήλικους χρήστες.

Σύμφωνα με τον Online Safety Act, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν «ιδιαίτερα αποτελεσματικές» μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά δεν εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο. Στην έκθεσή της για την επαλήθευση της ηλικίας, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (15/7), η Ofcom επισημαίνει ότι εκφράζει ανησυχίες για τη χρήση της εκτίμησης ηλικίας ως μεθόδου προσδιορισμού της ηλικίας των χρηστών και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν πληροί το κριτήριο της «ιδιαίτερα αποτελεσματικής» μεθόδου.

Να σημειωθεί εδώ ότι εάν η Ofcom διαπιστώσει ότι το TikTok παραβίασε τις διατάξεις του Online Safety Act, μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο έως και 18 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας ή έως το 10% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων του, όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο. Η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει για την πορεία της έρευνας τον Οκτώβριο.

«Εφαρμόζουμε με αυστηρότητα εμπειρίες χρήσης κατάλληλες για κάθε ηλικία, μέσω κανόνων της πλατφόρμας που έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών, καθώς και με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών εκτίμησης της ηλικίας, σε ευθυγράμμιση με τις πρακτικές των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του TikTok.

«Στα οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια στην ασφάλεια της πλατφόρμας. Είμαστε βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Online Safety Act και θα συνεργαστούμε με την Ofcom για να το αποδείξουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.