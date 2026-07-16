Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Σε ανάρτηση του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για ποινική δίωξη σε εν ενεργεία βουλευτές, ανέφερε ότι για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται για πλημμελήματα, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας και ότι την τελική κρίση θα λάβει η Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς περί «κυβέρνησης υποδίκων», υποστηρίζοντας ότι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής υπονομεύει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».