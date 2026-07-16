ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»
Πολιτική
11:35 - 16 Ιουλ 2026

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανάρτηση του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για ποινική δίωξη σε εν ενεργεία βουλευτές, ανέφερε ότι για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται για πλημμελήματα, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας και ότι την τελική κρίση θα λάβει η Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς περί «κυβέρνησης υποδίκων», υποστηρίζοντας ότι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής υπονομεύει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στρέφουν κατά του Μαξίμου
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στρέφουν κατά του Μαξίμου

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «ο άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες
Πολιτική

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «ο άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη
Πολιτική

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
16/07/2026 - 12:45

Πάνω από 2.600 μικροί καλλιτέχνες ζωγράφισαν τη Φιλοξενία

Φορολογία
16/07/2026 - 12:37

ΑΑΔΕ: Άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/07/2026 - 12:34

Το Το KGM Tivoli από 16.990€

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:32

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες

Πολιτική
16/07/2026 - 12:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στρέφουν κατά του Μαξίμου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κίνηση αλλά αυξημένες εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάρτιο

Πολιτική
16/07/2026 - 12:16

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού

Ανεμοδείκτης
16/07/2026 - 12:11

Τα παραμύθια του Λυκαβηττού

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:08

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 11:58

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση

Ναυτιλία
16/07/2026 - 11:48

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:45

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Πολιτική
16/07/2026 - 11:35

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:29

Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα

Πολιτική
16/07/2026 - 11:20

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «ο άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 11:19

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Πολιτική
16/07/2026 - 11:11

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Αναλύσεις
16/07/2026 - 11:08

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Πολιτική
16/07/2026 - 09:40

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ