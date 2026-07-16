ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:
- Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών έως και την 15η Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή.
- Οι εντολές που ελήφθησαν έως και την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.