ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά από την εταιρεία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») νέων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39 (οι «Νέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι: Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών έως και την 15η Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή.

Οι εντολές που ελήφθησαν έως και την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.