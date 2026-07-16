ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου
Ανακοινώσεις
11:19 - 16 Ιουλ 2026

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά από την εταιρεία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») νέων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39 (οι «Νέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

  • Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών έως και την 15η Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν έως και την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό
Ναυτιλία

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ &amp; ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/07/2026 - 12:52

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα με αποκλιμάκωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια στην Ευρώπη

Magazino
16/07/2026 - 12:45

Πάνω από 2.600 μικροί καλλιτέχνες ζωγράφισαν τη Φιλοξενία

Φορολογία
16/07/2026 - 12:37

ΑΑΔΕ: Άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/07/2026 - 12:34

Το Το KGM Tivoli από 16.990€

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:32

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες

Πολιτική
16/07/2026 - 12:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στρέφουν κατά του Μαξίμου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κίνηση αλλά αυξημένες εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάρτιο

Πολιτική
16/07/2026 - 12:16

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού

Ανεμοδείκτης
16/07/2026 - 12:11

Τα παραμύθια του Λυκαβηττού

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:08

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 11:58

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση

Ναυτιλία
16/07/2026 - 11:48

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:45

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Πολιτική
16/07/2026 - 11:35

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 11:29

Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα

Πολιτική
16/07/2026 - 11:20

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «ο άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 11:19

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Πολιτική
16/07/2026 - 11:11

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Αναλύσεις
16/07/2026 - 11:08

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ