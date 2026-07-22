Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων

Η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών επιβαρύνει μεγάλο αριθμό γερμανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων και επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότερο από το 60% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υφίσταται αρνητικές επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 74%, αυξημένο κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η επιβάρυνση από τους δασμούς έχει πλέον παγιωθεί αντί να αποκλιμακωθεί. Η αυτοκινητοβιομηχανία δέχεται διπλό πλήγμα: αφενός από τους υψηλούς δασμούς και αφετέρου από τη μείωση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο ειδικός του ifo σε θέματα εξωτερικού εμπορίου, Αντρέας Μπάουρ.

Η αμερικανική δασμολογική πολιτική λειτουργεί πλέον ως ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο για τις επενδύσεις στη Γερμανία. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ακύρωσαν προγραμματισμένα επενδυτικά σχέδια σχεδόν διπλασιάστηκε, από 9% σε 16%. Παράλληλα, περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις αναφέρει ότι έχει αναβάλει επενδυτικά έργα, ποσοστό αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η αμερικανική δασμολογική πολιτική δεν επηρεάζει μόνο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβραδύνει ολοένα και περισσότερο και τις επενδύσεις στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό μήνυμα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι επενδυτικές αποφάσεις απαιτούν συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα για να ωριμάσουν», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Σεμπάστιαν Λινκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς του ifo, πολλές επιχειρήσεις καταφέρνουν να μετακυλίσουν το πρόσθετο κόστος των δασμών στους Αμερικανούς πελάτες τους μέσω αυξήσεων των τιμών. Το 34% δηλώνει ότι μετακυλίει το σύνολο της επιβάρυνσης, ενώ ένα ακόμη 28% μετακυλίει περισσότερο από το ήμισυ του κόστους. Αντίθετα, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αναλαμβάνει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης, γεγονός που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους και επιβαρύνει τη συνολική επιχειρηματική της κατάσταση.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν αναμένουν σύντομα αποκλιμάκωση της κατάστασης. Το 63% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 13% προβλέπει ακόμη και περαιτέρω αύξησή τους.