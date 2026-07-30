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ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική
Ειδήσεις
11:32 - 30 Ιουλ 2026

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Reporter.gr Newsroom
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Παρά την αύξηση των τιμών ενέργειας και τον υψηλό πληθωρισμό, η γερμανική οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ανάκαμψης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πέρα από την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, η οικονομική δυναμική ενισχύθηκε και από το εξωτερικό.

«Ο κλάδος της μεταποίησης, που έχει πληγεί από την κρίση, πιθανότατα συνέχισε να αυξάνει την προστιθέμενη αξία του, όπως δείχνει η άνοδος των βιομηχανικών πωλήσεων, ιδιαίτερα στις διεθνείς δραστηριότητες», δήλωσε ο Τίμο Βολμερσχόιζερ, επικεφαλής προβλέψεων του Ινστιτούτου ifo, σχολιάζοντας την αύξηση κατά 0,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου βελτιώθηκε, μετά το χαμηλό σημείο στο οποίο είχε υποχωρήσει στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τον Βολμερσχόιζερ, η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Μεταξύ άλλων, η βελτίωση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος του ifo τους τελευταίους μήνες αποτελεί ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίως, η ώθηση από τη δημοσιονομική πολιτική εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έλαβαν επίσης πιο συγκεκριμένη μορφή μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η γερμανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώθηκε στις 10 Ιουλίου, προκαλώντας νέα σημαντική άνοδο στις τιμές της ενέργειας.

«Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα του Ινστιτούτου ifo τον Ιούλιο εμφανίζονται, παρ’ όλα αυτά, αισθητά λιγότερο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των επιχειρηματικών προσδοκιών των εταιρειών που απάντησαν πριν από τις 10 Ιουλίου και εκείνων που απάντησαν μετά την ημερομηνία αυτή», προσθέτει ο Βολμερσχόιζερ.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανότατα αντανακλά την προσδοκία ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί σύντομα.

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