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Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό
Ειδήσεις
11:12 - 22 Ιουλ 2026

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μηδενικούς δασμούς (0%) για δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου. Μετά την περίοδο αυτή, ο δασμός θα αυξηθεί στο 100% για έναν χρόνο και στη συνέχεια στο 200%.

«Αυτό γίνεται προκειμένου να επαναφέρουμε την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας κυρώσεις σε όσες εταιρείες αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εξοπλισμό εντός της χρονικής περιόδου που τους δίνεται», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η νέα πολιτική εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων και να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από τις εισαγωγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη ασκήσει πιέσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω της πολιτικής του για τις τιμές των φαρμάκων, γνωστής ως «τιμές ευνοούμενου κράτους» (most-favored-nation drug pricing policy), με στόχο οι Αμερικανοί καταναλωτές να πληρώνουν τιμές αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), περισσότερα από το 90% των φαρμάκων που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γενόσημα.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η πολιτική για τα πατενταρισμένα, επώνυμα και καινοτόμα φάρμακα δεν αλλάζει.

Οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως είχαν υπογράψει πέρυσι συμφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίες εξαιρούσαν φάρμακα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους νέους δασμούς.

Τον Απρίλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προέβλεπε δασμούς 100% στα εισαγόμενα επώνυμα φάρμακα, εκτός εάν οι κατασκευαστές συμφωνούσαν σε κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις τιμές των φαρμάκων ή δεσμεύονταν να παράγουν τα προϊόντα τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

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