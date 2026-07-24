Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές για την επιβολή δασμών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απάντηση στα υψηλά χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Η νέα αυτή παρέμβαση ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω όξυνση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η κυβέρνησή του θα κινήσει νέα διαδικασία έρευνας με στόχο την επιβολή δασμών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι «ληστεύουν τις αμερικανικές εταιρείες και, κατ’ επέκταση, τους Αμερικανούς φορολογουμένους».

Η τοποθέτηση του Τραμπ έγινε μία ημέρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις ψηφιακές αγορές.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta και η Amazon.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος η ΕΕ επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 700 εκατ. ευρώ στις Apple και Meta για παραβάσεις της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X, που υποστηρίζεται από τον Έλον Μασκ, για παραβίαση των κανόνων που αφορούν τον έλεγχο του περιεχομένου. Η απόφαση εκείνη είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και βαθιά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα αντιστραφούν πλήρως και αναμένουμε να επιβληθεί ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Τραμπ.

Νέα ένταση μετά το τελευταίο πακέτο δασμών

Οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ημέρες μετά την επιβολή ενός ακόμη κύματος δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περισσότερες από 60 οικονομίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει το προστατευτικό εμπορικό της πλαίσιο, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχε ακυρώσει μέρος των προηγούμενων μέτρων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι προτίθεται να εξετάσει τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζουν άλλες χώρες, υποστηρίζοντας –όπως και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι αλλά και Δημοκρατικοί– ότι οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις στοχεύουν δυσανάλογα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Τον προηγούμενο μήνα είχε προειδοποιήσει ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας πως το συγκεκριμένο μέτρο θα υπερισχύει οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας.

Οι φόροι στις Big Tech στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, αν και η εφαρμογή του προϋποθέτει ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε απειλήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο με «μεγάλους δασμούς» σε περίπτωση που δεν καταργούσε τον φόρο 2% επί των εσόδων των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Παρόμοια εξέλιξη καταγράφηκε και στον Καναδά, όπου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ απέσυρε τον φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούσε εταιρείες όπως οι Amazon, Meta και Netflix, επιδιώκοντας να μειώσει την ένταση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε εκ νέου σε αύξηση των δασμών σε καναδικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι η Οτάβα εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και των παραγωγών τυριών.