Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents' Association Dinner), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή έπειτα από αναβολή, για να καταδικάσει την πολιτική βία που οδήγησε στην αναβολή της ετήσιας εκδήλωσης. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως μετά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στην αίθουσα αναφέρει το Axios.

Ξεκίνησε με χιούμορ, κατέληξε σε επίθεση

Ο Τραμπ άρχισε την ομιλία του με αστεία προς τους εκατοντάδες δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αυτοσαρκαζόμενος σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο, η αρχικά ανάλαφρη ατμόσφαιρα έδωσε γρήγορα τη θέση της σε μια σειρά από γνώριμες επικρίσεις κατά των μέσων ενημέρωσης και κορυφαίων στελεχών των Δημοκρατικών.

«Στην Αμερική δεν υποκύπτουμε στην πολιτική βία»

Αναφερόμενος στην ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί έξω από την αίθουσα όπου επρόκειτο να διεξαχθεί το αρχικό δείπνο τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε: «Στην Αμερική δεν υποκύπτουμε στην πολιτική βία».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Σε αυτή τη χώρα πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου. Λύνουμε τις διαφορές μας όχι με σφαίρες αλλά με ανοιχτό και δυναμικό διάλογο. Κανένας παράφρονας αποτυχημένος με όπλο δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.»

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση είχε τραυματιστεί ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της αρχικής εκδήλωσης. Ο Τραμπ είχε επιμείνει ώστε το δείπνο να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

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Η πρώτη του παρουσία ως πρόεδρος

Η φετινή διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρευρέθηκε στο δείπνο ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη παράδοση της βραδιάς, κατά την οποία ο εκάστοτε πρόεδρος σατιρίζει τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και τη δική του κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων είπε: «Είναι υπέροχο που επιστρέφω σε έναν χώρο που γνωρίζω πολύ καλά, γιατί εγώ τον έχτισα.» Αναφερόταν στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως Trump International Hotel.

Στη συνέχεια αστειεύτηκε: «Είμαι πολύ περήφανος, γιατί το έχτισα με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από όσο κόστισε το κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).»

Αναφερόμενος στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, σχολίασε: «Όλοι δείχνετε πολύ ωραίοι απόψε και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να βρεις παπούτσια που να ταιριάζουν με το αλεξίσφαιρο γιλέκο σου. Πολλοί θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φαίνονται δέκα κιλά βαρύτεροι. Μου έδωσαν κι εμένα ένα. Τους είπα: "Είστε σίγουροι; Δεν πρόκειται να το φορέσω".»

Επίθεση στα μέσα ενημέρωσης

Παρά τον αρχικά ήπιο τόνο, ο πρόεδρος επανήλθε στις γνωστές επιθέσεις κατά του Τύπου.

Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας νέας αίθουσας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, άσκησε κριτική σε προσωπικότητες όπως ο Bruce Springsteen και ο Jimmy Kimmel, ενώ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να μην πιστεύουν τις «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με το Ιράν.

Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά σε δημοσιογράφους, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων την Kaitlan Collins του CNN, λέγοντας ότι θα έπρεπε να χαμογελά περισσότερο, καθώς και τον Jake Tapper, τον οποίο αποκάλεσε ειρωνικά «Fake Tapper».

Η απάντηση του CNN

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, το CNN εξέδωσε ανακοίνωση υπερασπιζόμενο τους δημοσιογράφους του, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η έντιμη και ακριβής δημοσιογραφία μπορεί κάποιες φορές να ενοχλεί τους πολιτικούς, όμως το δικαίωμά μας να ερευνούμε και να δημοσιεύουμε χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις προστατεύεται πλήρως από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Αστείο για το CBS και την Μπάρι Βάις

Ο Τραμπ έκανε επίσης ένα αμφιλεγόμενο αστείο για ένα «κάποτε ισχυρό καθεστώς» που ανατράπηκε και πλέον διοικείται από «έναν ομοφυλόφιλο δικτάτορα που αντιμετωπίζει εσωτερικές διαιρέσεις», καταλήγοντας:

«Εγώ πάντως εύχομαι στη Μπάρι Βάις κάθε επιτυχία στο CBS News.»

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε περιορισμένες αντιδράσεις από το κοινό.

Αμήχανες στιγμές

Υπήρξαν και ορισμένες άβολες στιγμές για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Wall Street Journal τιμήθηκε με δημοσιογραφικό βραβείο για την έρευνά της σχετικά με επιστολή που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ χαμογέλασε κατά την ανακοίνωση του βραβείου, ενώ συνεχάρη τους δημοσιογράφους όταν ανέβηκαν στη σκηνή.

Συγχάρηκε επίσης τον δημοσιογράφο των New York Times, Tyler Pager, ο οποίος βραβεύθηκε για άλλη έρευνα, παρότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δεχθεί κλήση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το ρεπορτάζ του για το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Το φινάλε της ομιλίας

Η ομιλία του Τραμπ διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα. Αν και ξεκίνησε με συμφιλιωτικό τόνο, κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση με τα μέσα ενημέρωσης.

Κλείνοντας, δήλωσε: «Παρά όλα τα προβλήματα που μου δημιουργείτε — και είναι πολλά — ελπίζω να γνωρίζετε όλοι ότι πιστεύω στην ελευθερία του Τύπου περισσότερο από οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα.»

Στη συνέχεια φόρεσε ένα καπέλο με το σύνθημα «Trump 2028», αστειευόμενος ότι θα διεκδικήσει ακόμη μία προεδρική θητεία, προκαλώντας γέλια και συγκρατημένα χειροκροτήματα από το κοινό.