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Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο
Ανακοινώσεις
18:27 - 15 Σεπ 2026

Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Qualco Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Ο Όμιλος κατέγραψε ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη διεθνή του ανάπτυξη και δημιουργεί νέες πηγές εσόδων μέσα από τη διείσδυση σε νέες αγορές και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών του.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, στα €101,1 εκατ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε στα €13,4 εκατ.

Στο δωδεκάμηνο από τον Ιούλιο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, τα έσοδα ανήλθαν σε €228,2 εκατ., αυξημένα κατά 16%, και το EBITDA σε €43,6 εκατ., αυξημένο κατά 5%. Πρόκειται για τις υψηλότερες επιδόσεις δωδεκαμήνου στην ιστορία του Ομίλου, με περιθώριο EBITDA 19,1%.

Επιτάχυνση της διεθνούς παρουσίας με συνεισφορά στο 32% των εσόδων.

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του για αύξηση εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20% για το σύνολο του 2026.

Ανεκτέλεστο έργων €762 εκατ. για την επόμενη πενταετία, εκ των οποίων €335 εκατ. (44%) σε διεθνείς αγορές.

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Στρατηγική και λειτουργική πρόοδος

Διεθνείς αναθέσεις και διαφοροποίηση. Η Bank AlJazira επέλεξε το ProximaPlus, αποτελώντας τον 13ο μεγάλο πελάτη στη Μέση Ανατολή. Η Quento συγκαταλέγεται στους επιλεγμένους αναδόχους του DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικής αξίας άνω των €3,97 δισ. Ο τομέας Platform as a Service αυξήθηκε κατά 18%, στα €56,2 εκατ., και αντιστοιχεί στο 53% των εσόδων.

Ακίνητα. Η ανάθεση του Υπουργείου Υγείας, σχεδόν €10 εκατ. για 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης έως €5 εκατ., αφορά την ψηφιακή χαρτογράφηση, τακτοποίηση και αποτίμηση περίπου 4.000 ακινήτων σε Gov Cloud. Το Uniko ολοκλήρωσε το πρώτο πλήρες έτος με περίπου 200 συναλλαγές και 1 εκατ. επισκέπτες, ενώ η ODS προγραμματίζει για τον Δεκέμβριο τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με agentic AI.

Τεχνολογία διττής χρήσης (dual-use / defence). Το QART έχει ολοκληρώσει δύο προϊόντα με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και διαβάθμιση NATIONAL, NATO και EU SECRET. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεργάζεται με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας πολλαπλών χρήσεων.

Embedded finance. Υποβλήθηκε αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για άδεια πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο έναρξη στο Α΄ εξάμηνο 2027 και δομή χωρίς έκθεση στον ισολογισμό των μετόχων. Το Financial Management Hub τίθεται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο.

Εξαγορές και δίκτυα διανομής. Οι συμμετοχές στη Lever Development Consultants (60%) και τη Multiverse (50,1%) ενισχύουν την πρόσβαση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η Quento δραστηριοποιείται πλέον σε 11 χώρες.

Τεχνητή νοημοσύνη και αποδοτικότητα. Πάνω από το 50% των ομάδων υλοποίησης χρησιμοποιεί καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο το 90% έως το τέλος του έτους. Πέντε προϊόντα AI κυκλοφόρησαν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα σε έναν χρόνο. Σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Λειτουργικής Αποδοτικότητας, αναμένεται να στηρίξουν περιθώριο EBITDA 22% από το 2027.

Ισολογισμός και επενδυτική φάση

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €21,0 εκατ. στις 30 Ιουνίου, έναντι €55,1 εκατ. στην αρχή του έτους. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε €67 εκατ. από €73 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων SCI και μισθώσεων, διαμορφώθηκε σε 1,3x του προσαρμοσμένου EBITDA δωδεκαμήνου και αναμένεται να επιστρέψει περίπου στο 1,0x έως το τέλος του έτους. Το μέσο κόστος δανεισμού ήταν 4,15%.

Έως τις 30 Ιουνίου είχε διατεθεί το 80% των κεφαλαίων της δημόσιας εγγραφής, νωρίτερα από το 18μηνο χρονοδιάγραμμα, σε εξαγορές, πλατφόρμες και κεφάλαιο κίνησης.

Προοπτικές

Για το 2026, ο Όμιλος επιβεβαιώνει ανάπτυξη εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20%. Από το 2027 αναμένει περιθώριο EBITDA 22%, capex περίπου 7% των εσόδων και μόχλευση κάτω από 1,0x. Έως το 2028 στοχεύει σε άνω του 40% των εσόδων από διεθνείς αγορές και σε διπλασιασμό των προ της δημόσιας εγγραφής εσόδων.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κύριος Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 χτίσαμε τη δυναμικότητα για την ανάπτυξη της επόμενης τριετίας. Το κόστος αυτής της επένδυσης έχει ήδη ενσωματωθεί στη βάση μας· τα έσοδα για τα οποία δημιουργήθηκε είναι κατοχυρωμένα και ανέρχονται σε €762 εκατ. την επόμενη πενταετία, εκ των οποίων €335 εκατ. διεθνή. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις εκτιμήσεις μας για το σύνολο του έτους. Με ισχυρό ισολογισμό και το επενδυτικό πρόγραμμα να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, αναζητούμε πάντοτε τρόπους μεγιστοποίησης της απόδοσης για τους μετόχους μας.»

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