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Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση
Ειδήσεις
13:58 - 11 Αυγ 2026

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Reporter.gr Newsroom
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Το αεροδρόμιο Χίθροου υποστήριξε ότι «η ανάγκη για επέκταση δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη», αφού έχασε από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τη θέση του ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Guardian, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (11/8) έδειξαν ότι 7,86 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς του Χίθροου τον Ιούλιο, ενώ το τουρκικό αεροδρόμιο κατέγραψε 8,15 εκατομμύρια επιβάτες κατά την ίδια περίοδο.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του κλαδικού φορέα Airports Council International το Χίθροου ήταν το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης από το 1996 έως το 2019.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, που βρίσκεται δυτικά του κεντρικού Λονδίνου, έχασε αυτή τη θέση το 2020, εν μέσω των περιορισμών στις αεροπορικές μετακινήσεις λόγω του κορονοϊού, προτού την ανακτήσει το 2023 και τη διατηρήσει έκτοτε.

Ο αριθμός των επιβατών στο Χίθροου τον Ιούλιο ήταν μειωμένος κατά 1,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε αύξηση 2,3%.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει επηρεάσει την επιβατική κίνηση στο Χίθροου. Ο αριθμός των επιβατών στις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή τον Ιούλιο ήταν μειωμένος κατά 20,2% σε ετήσια βάση.

Η πρόταση επέκτασης του Χίθροου

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το Χίθροου συνεχίζει να λειτουργεί τους δύο διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης που διαθέτει σχεδόν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους και ζητά από την κυβέρνηση άδεια για την κατασκευή τρίτου διαδρόμου.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση επέκτασης που έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες του αεροδρομίου θα του επέτρεπε να εξυπηρετεί 150 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Το 2025, το Χίθροου κατέγραψε 84,46 εκατομμύρια επιβάτες.

Σε αυτό το φόντο το Χίθροου ανέφερε ότι: «Το Χίθροου λειτουργεί ήδη στο όριο της δυναμικότητάς του. Η ανάγκη για επέκταση δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη, καθώς τον Ιούλιο το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξεπέρασε το Χίθροου και έγινε ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος της Ευρώπης.

Τα σχέδιά μας θα διασφαλίσουν ότι η χώρα θα αποκτήσει τις υποδομές που χρειάζεται για να παραμείνει ανταγωνιστική και θα συμβάλουν στην επίτευξη της απολύτως αναγκαίας οικονομικής ανάπτυξης».

Η υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander ξεκίνησε τον Ιούνιο διαβούλευση για την αναθεωρημένη Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την επέκταση του Χίθροου, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως στο έργο.

Η τότε υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ότι ήταν αποφασισμένη να «μπουν τα φτυάρια στο έδαφος» για τον τρίτο διάδρομο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι αυτός θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως το 2035.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, -ο οποίος απέλυσε τη Reeves-, έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες σχετικά με την επέκταση του Χίθροου, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια μεταφέρουν επενδύσεις σε υποδομές «μακριά από το βορρά και τις εγκλωβίζουν στο Λονδίνο».

Το Χίθροου ανέφερε ότι η 19η Ιουλίου ήταν η πιο πολυσύχναστη ημέρα του αεροδρομίου μέχρι στιγμής φέτος, καθώς πολλά σχολεία έκλεισαν για τις καλοκαιρινές διακοπές, με 267.000 επιβάτες να καταγράφονται εκείνη την ημέρα.

Πρόσθεσε ότι αρκετές νέες αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν να εξυπηρετούν το αεροδρόμιο τον περασμένο μήνα, γεγονός που καταδεικνύει «σαφή ζήτηση για πρόσβαση στο Χίθροου».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ITA Airways από την Ιταλία, η Alaska Airlines από τις ΗΠΑ και η Riyadh Air από τη Σαουδική Αραβία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου, Thomas Woldbye, δήλωσε ότι το καλοκαίρι «ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», αλλά πρόσθεσε ότι «θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», διευρύνοντας «το δίκτυο των δρομολογίων μας και τις επιλογές που προσφέρουμε στους επιβάτες». Στην ίδια κατεύθυνση πρόσθεσε ότι:

«Η επέκταση του Χίθροου θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει η έδρα του κορυφαίου αεροπορικού κόμβου της Ευρώπης και θα συνεχίσει να επωφελείται από το εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό που θα φέρει η ενισχυμένη συνδεσιμότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 14:00
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