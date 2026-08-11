Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη (11/8), φτάνοντας σε υψηλά άνω της μίας εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο και θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υποχώρησαν, μετά την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από την Τεχεράνη να καταβάλει αποζημιώσεις.

Σε αυτό το γεωπολιτικό φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύονται κατά 2,30% στα 89,75 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 2,57% στα 84,22 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς διαπραγματεύονται στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 31 Ιουλίου.

Οι τιμές διεύρυναν τα κέρδη τους, αφού και τα δύο συμβόλαια είχαν σημειώσει άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα, όταν ο Τραμπ απάντησε στους όρους του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία θέτοντας τις δικές του απαιτήσεις, - μεταξύ άλλων να καταβάλει το Ιράν αποζημιώσεις για ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιπλέξει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των Στενών και ότι έχουν πραγματοποιήσει εκκαθάριση της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από ιρανικές νάρκες.

«Σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει σαφής δρόμος προς μια λύση και προς το πλήρες άνοιγμα των Στενών, και αυτό ασκεί εκ νέου ανοδική πίεση στις τιμές», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική διαταραχή στην προσφορά.

Τα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα έδειξαν ότι η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε σε μόλις έξι πλοία τη Δευτέρα, έναντι μέσου όρου περίπου 11 πλοίων σε διάστημα 10 ημερών.

Σε σημείωμά τους τη Δευτέρα, αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου, οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα (bpd), από 4,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, στη Σαουδική Αραβία, η Aramco ανέβαλε την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου της στη Τζιζάν, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα, για τις 30 Αυγούστου, αφού οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις στις εγκαταστάσεις την Κυριακή.

«Ο κίνδυνος στραγγαλισμού των ροών τόσο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ όσο και γύρω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. Ακόμη και οι διακοπές κατά διαστήματα ή η απειλή νέων περιστατικών διατηρούν το κόστος ασφάλισης σε υψηλά επίπεδα και υποχρεώνουν τα πλοία να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές... Ως εκ τούτου, οι ενεργειακές ροές είναι πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Εν τω μεταξύ, η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) προσφέρει αργό πετρέλαιο στην αγορά άμεσης παράδοσης μέσω διαγωνισμού, στον όγδοο διαγωνισμό που έχει προκηρύξει από τις αρχές Ιουνίου, καθώς η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθεί να μεταφέρει πετρέλαιο από το εσωτερικό των Στενών του Ορμούζ.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Παράλληλα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύονται κατά 0,64% στα 61,19 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,26% στα 4,430.35 δολάρια ανά ουγγιά. Αντίθετα, το ασήμι υποχωρεί 0,34% στα 65,06 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός κινείται υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 0,80%, στα 6,66 δολάρια.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,1% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,15 δολάρια ανά ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,35 δολάρια ανά στερλίνα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,06% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,85 στερλίνες ανά ευρώ.