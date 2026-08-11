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Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί
Ειδήσεις
13:30 - 11 Αυγ 2026

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (11/8), όταν οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με δύο πηγές της υεμενίτικης ακτοφυλακής και δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης της Υεμένης, τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι -υποστηριζόμενοι από το Ιράν- Χούθι φέρεται να έπληξαν το πλοίο ενώ αυτό διέσχιζε τη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, σε ένα από τα πλέον κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, πηγές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση ή την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος.

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