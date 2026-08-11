Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Συγκεκριμένα, οι -υποστηριζόμενοι από το Ιράν- Χούθι φέρεται να έπληξαν το πλοίο ενώ αυτό διέσχιζε τη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, σε ένα από τα πλέον κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Παράλληλα, πηγές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση ή την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος.