Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ πορεύθηκαν μαζί προς τον Λευκό Οίκο και «συγκατοίκησαν» για ένα διάστημα, μέχρι που συγκρούστηκαν ακραία. Η σχέση τους έμοιαζε "τελειωμένη" αλλά τελικά αναθερμάνθηκε, με βασικό γνώμονα τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. H Wall Street Journal παρουσιάζει το χρονικό της σχέσης τους.

Καθώς υπουργοί της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επικεφαλής επιχειρήσεων και μέλη της οικογένειας του προέδρου Τραμπ επιβιβάζονταν πριν από λίγο καιρό στο Air Force One με προορισμό την Κίνα, ξαφνικά έκανε την εμφάνισή του και ο Έλον Μασκ. Ο Μασκ είχε καταστρέψει δημοσίως τη σχέση του με τον Τραμπ σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα. Όμως τον Μάιο, καθώς ταξίδευαν προς το Πεκίνο, όλα έδειχναν φιλικά, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, ο οποίος τότε βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, μίλησε στον πρόεδρο για σχέδια κατασκευής νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ. Ο Μασκ θυμήθηκε, επίσης, μαζί με συμβούλους του Λευκού Οίκου πόσο διασκεδαστικό ήταν να συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Στη συνέχεια, ο Μασκ μετέφερε μια είδηση που η ομάδα του Τραμπ περίμενε εδώ και μήνες: σκόπευε να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να δαπανήσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για μια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων, με στόχο να βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη στρατηγική.

Η απόφαση αυτή επισφράγισε μια προσπάθεια σχεδόν ενός έτους να επανασυνδεθούν ο Τραμπ και ο Μασκ, μετά τη διάλυση μιας από τις πιο ασυνήθιστες και σημαντικές πολιτικές συμμαχίες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Η προσπάθεια περιλάμβανε παρασκηνιακές τηλεφωνικές συνομιλίες, παρεμβάσεις κοινών φίλων, προσκλήσεις στο Mar-a-Lago και μια δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η επαναπροσέγγιση επιταχύνθηκε επίσης από μια απρόσμενη τραγωδία: τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος τους μήνες πριν από τον θάνατό του προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση των δύο ανδρών.

Ιδιωτικά, ο Τραμπ λέει ότι ο ίδιος και ο Μασκ δεν θα είναι ποτέ τόσο κοντά όσο ήταν κάποτε, σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου. Ωστόσο, έχουν αρχίσει και πάλι να μιλούν, περίπου μία φορά τον μήνα, συζητώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, την Κίνα και τις παγκόσμιες εξελίξεις, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η αναθέρμανση της σχέσης θα μπορούσε να βοηθήσει και τους δύο. Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν μια σειρά ερευνών σχετικά με τον πρόεδρο και την οικογένειά του. Στο στόχαστρο θα μπορούσε να βρεθεί και ο Μασκ, ο οποίος εξαρτάται από επικερδή κρατικά συμβόλαια.

Η «μεγάλη βόμβα»

Ο Τραμπ και ο Μασκ έγιναν γρήγορα φίλοι κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 και, λίγο αφότου ο Τραμπ ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία, ο Μασκ εγκαταστάθηκε στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου — κοιμόταν εκεί κατά διαστήματα — προκειμένου να επιβλέψει τις προσπάθειες του προέδρου να περιορίσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, η ανορθόδοξη προσέγγιση του Μασκ προσέλκυσε αρνητικά δημοσιεύματα και προκάλεσε την οργή μελών του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, τα οποία θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερο έλεγχο στις δικές τους υπηρεσίες. Παράλληλα, οι περικοπές του σε προγράμματα από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια Αμερικανοί προκάλεσαν έντονη κριτική. Συνεργάτες του προέδρου παραπονιούνταν για τον Μασκ, αλλά επί εβδομάδες ο Τραμπ επέμενε ότι ο δεσμός τους παρέμενε ισχυρός.

Όλα κατέρρευσαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν οι παρασκηνιακές εντάσεις μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο.

«Ώρα να ρίξουμε την πραγματικά μεγάλη βόμβα», έγραψε ο Μασκ στους 240 εκατομμύρια ακολούθους του στο X, στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης. Ο Τραμπ, υποστήριξε, αναφερόταν στα ερευνητικά αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν. «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα».

Ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Truth Social, απείλησε να ακυρώσει τα κρατικά συμβόλαια του Μασκ και τον κατηγόρησε ότι αντιτίθεται σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες, επειδή αυτό καταργούσε κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο Μασκ δήλωσε ότι το πακέτο, το οποίο χαρακτήρισε «αηδιαστικό έκτρωμα», θα οδηγούσε τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερο χρέος.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές», έγραψε ο Μασκ, ο οποίος είχε δαπανήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην επανεκλογή του Τραμπ το 2024. «Τόση αχαριστία».

Μια προσφορά ειρήνης

Δημοσίως, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις επιθέσεις του Μασκ εναντίον του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τες «ατυχές επεισόδιο». Παρασκηνιακά, όμως, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να αποκαταστήσουν τη σχέση, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Μία ημέρα μετά τη δημόσια ρήξη των δύο ανδρών, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, επικοινώνησαν διακριτικά με τον Μασκ, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την ένταση. Θεωρούσαν ότι τα πράγματα είχαν φτάσει σε τόσο κακό σημείο, ώστε δεν είχαν πολλά να χάσουν αν προσπαθούσαν. Η συζήτηση πήγε καλά, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Μασκ τηλεφώνησε στον Τραμπ και οι δύο άνδρες είχαν επίσης μια θετική συνομιλία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μετά το τηλεφώνημα, ο Μασκ έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τη λύπη του για ορισμένα από τα σχόλιά του και παραδεχόμενος ότι είχε ξεπεράσει τα όρια.

Ωστόσο, θα περνούσαν πολλοί μήνες μέχρι να αποκατασταθεί ουσιαστικά η σχέση. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είπε σε ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος να επαναφέρει τον Μασκ στον στενό του κύκλο.

Ο Βανς έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο ανδρών, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον επιχειρηματία και τους συμμάχους του. Στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού — σε μια κίνηση που ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ θεώρησαν προσφορά ειρήνης — ο Μασκ εγκατέλειψε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Ένας από τους λόγους ήταν ότι ήθελε να διατηρήσει τη σχέση του με τον Βανς, ο οποίος θεωρείται ευρέως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028.

Ο Βανς θεωρούσε ότι ο Μασκ ήταν υπερβολικά σημαντική προσωπικότητα για να αγνοηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μια οριστική ρήξη με την κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει ευρείες συνέπειες, δεδομένης της σημασίας των συμβολαίων της SpaceX για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Πράγματι, ορισμένοι στη NASA πανικοβλήθηκαν όταν ο Μασκ απείλησε να διακόψει την υποστήριξη σε αποστολές προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο αποκορύφωμα της διαμάχης του με τον Τραμπ.

Μια κυβερνητική επανεξέταση των συμβολαίων της SpaceX με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία ξεκίνησε μετά τη διαμάχη του Ιουνίου με τον Τραμπ, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν κρίσιμα για το υπουργείο Άμυνας και τη NASA, είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Έκτοτε, η εταιρεία έχει ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στην αμερικανική πολεμική μηχανή.

Αλλαγές προσώπων και μια τραγωδία

Ο Κερκ, ο νεαρός συντηρητικός ακτιβιστής με μεγάλο κοινό, προσπάθησε επίσης να φέρει ξανά κοντά τον Τραμπ και τον Μασκ, σύμφωνα με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Επικοινωνούσε με τον Μασκ καθώς η διαμάχη έβγαινε στη δημοσιότητα. Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο και ο Τραμπ και ο Μασκ παρευρέθηκαν σε μνημόσυνο προς τιμήν του σε ένα στάδιο ποδοσφαίρου στην Αριζόνα.

Ο Μασκ πλησίασε το θεωρείο του Τραμπ στο στάδιο και μίλησε για λίγο με τον πρόεδρο. Ο Τραμπ χτύπησε τον Μασκ φιλικά στον αγκώνα καθώς ο επιχειρηματίας αποχωρούσε. Αργότερα, στο Air Force One, ο Τραμπ μίλησε για τη συνάντηση, την περιέγραψε ως ενδιαφέρουσα και ρώτησε τους άλλους τι γνώμη είχαν, σύμφωνα με άνθρωπο που γνώριζε το περιστατικό.

Εκείνο το βράδυ, ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του να συνομιλεί με τον πρόεδρο στο μνημόσυνο. «Για τον Τσάρλι», έγραψε.

Παράλληλα, δύο αλλαγές προσώπων συνέβαλαν επίσης στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Στον Λευκό Οίκο, ο Μασκ είχε επανειλημμένα συγκρουστεί με τον επί χρόνια συνεργάτη του Τραμπ, Σέρχιο Γκορ. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ επέλεξε τον Γκορ για να γίνει πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία — στέλνοντάς τον 7.500 μίλια μακριά από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έκανε επίσης μια εντυπωσιακή στροφή τον Νοέμβριο, επαναδιορίζοντας τον σύμμαχο του Μασκ, Τζάρεντ Άιζακμαν, στην ηγεσία της NASA. Μια κίνηση που ο Μασκ εκτίμησε, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη σχέση τους. Ο ανταγωνισμός για τη θέση ήταν έντονος και ο Άιζακμαν επικράτησε του Σον Ντάφι, υπουργού Μεταφορών, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινά τον ρόλο αφού ο Τραμπ απομάκρυνε τον Άιζακμαν τον Ιούνιο, εν μέσω της ρήξης με τον Μασκ.

Τον Νοέμβριο, ως ένδειξη της αποκλιμάκωσης, ο Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επαινέσει δημοσίως τον Μασκ. Όταν ο Μασκ έγινε τρισεκατομμυριούχος, ο πρόεδρος του έστειλε συγχαρητήριο σημείωμα.

Για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μασκ σχεδιάζει να δωρίσει χρήματα στο America PAC, την οργάνωση που δημιούργησε για να χρηματοδοτήσει προσπάθειες υπέρ του Τραμπ το 2024. Σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων σε κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Το σχέδιο είχε αναφερθεί νωρίτερα από το Axios και τους New York Times.

Το America PAC θα συντονιστεί με το MAGA Inc., το βασικό super PAC του Τραμπ, το οποίο ήδη διαθέτει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι τόσο εμφανής όσο ήταν στις τελευταίες εκλογές και κατά τη διάρκεια του διχαστικού και συχνά χαοτικού ρόλου του στην εποπτεία του DOGE.

«Νομίζω ότι μπλέχτηκα λίγο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε στην πολιτική», είπε ο Μασκ στο Economist τον περασμένο μήνα. «Παρασύρθηκα, για να είμαι ειλικρινής».