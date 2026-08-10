Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Ισχυρός σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην επαρχία Τσοκό της Κολομβίας, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές πόλεις. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, αλλά και μέχρι τη Βενεζουέλα.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσοκό. Ανησυχούμε για το ενδεχόμενο μετασεισμών. Παρότι το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα, Κίμπο. Ήδη πραγματοποιούμε εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη ενημέρωση», δήλωσε στο X η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρντομπα-Κούρι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε στις 7:34 π.μ., είχε μέγεθος 7,4 βαθμών και εστιακό βάθος 79 χιλιομέτρων, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την επαλήθευση πιθανών ζημιών.

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Μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι αρχές της πόλης Κάλι, αποφάσισαν την εκκένωση των νοσοκομείων γι' αυτό και στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών από τα κτίρια υπό το φόβο κατάρρευσής τους.

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Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν ενώ οι αρχές παροτρύνουν όλους τους Κολομβιανούς να παραμείνουν ψύχραιμοι.

{https://x.com/XKCA22/status/2086835593577734218}

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τον λαό, ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες. Παράλληλα, περισσότερα από 1.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχει πλήξει τη χώρα.