ΧΑ: Καλείται να αποδείξει ότι... μπορεί, με υπέρβαση της αντίστασης των 2617 μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,90% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2593,57 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244,7 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίζουν την ανοδική τους κίνηση και το σκηνικό στη Μ. Ανατολή δεν εξομαλύνεται. Ο ΓΔ κινήθηκε μόνο σε αρνητικό έδαφος, κατέγραψε περί τις 1μμ το χαμηλό ημέρας στις 2586 μονάδες, αναρριχήθηκε στη συνέχεια μειώνοντας τις απώλειες αλλά απέτυχε να το κάνει και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,92% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,57%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,90%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Κύπρου (-3,69%), η Allwyn (-1,32%), η Metlen (- 1,32%), η ΕΕΕ (-1,87%), η Lamda (-2,46%), το Jumbo (-1,15%) και ο Aktor (-1,18%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,99%), η ΔΕΗ (+0,82%), η ΕΥΔΑΠ (+0,51%), η Βιοχάλκο (+0,46%) αλλά και η Space Hellas (+2,25%) με την Safe Bulkers (+3,20%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 32 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν.

Όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο ΓΔ συνέχισε την πτωτική του πορεία στα πλαίσια μιας ελεγχόμενης διόρθωσης κατά την προσέγγιση της κρίσιμης ζώνης στήριξης που οριοθετεί η περιοχή 2593-2584 μονάδων και έκλεισε τελικά ακριβώς πάνω στην πρώτη. Το γεγονός αυτό κατά την τεχνική ανάλυση, διατηρεί ακόμα την βραχυπρόθεσμη τάση ανοδική. Ωστόσο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να το αποδείξει με την υπέρβαση της αντίστασης των 2617 μονάδων.