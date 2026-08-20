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Όμιλος HotelBrain: Μίσθωση του Chrousso Village στη Χαλκιδική
Επιχειρήσεις
10:50 - 20 Αυγ 2026

Όμιλος HotelBrain: Μίσθωση του Chrousso Village στη Χαλκιδική

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος HotelBrain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, συνεχίζει τη δυναμική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του με την ένταξη του Chrousso Village, ενός από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Κασσάνδρας.  

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου για επέκταση σε καθιερωμένους ελληνικούς προορισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα και το resort portfolioτου.

Ισχυρότερη παρουσία της HotelBrain στη Χαλκιδική

Με την προσθήκη του Chrousso Village, δυναμικότητας 230 δωματίων και σουιτών, ο Όμιλος HotelBrainδιευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του στην περιοχή,αριθμώντας πλέον 3 ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, και ενισχύοντας τη θέση του σε έναν ώριμο ελληνικό προορισμό με ισχυρή διεθνή ζήτηση.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου HotelBrain, ο οποίος διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο ξενοδοχειακού προϊόντος, με μονάδες διαφορετικού χαρακτήρα και μεγέθους.

Ένα resort 230 δωματίων μέσα στη φύση της Κασσάνδρας

Το Chrousso Village βρίσκεται στο Παλιούρι, στο νοτιότερο τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας, και αναπτύσσεται σε μια καταπράσινη έκταση 40 στρεμμάτων. Τα 17 κτίρια του συγκροτήματος είναι διάσπαρτα ανάμεσα σε κήπους και πευκόφυτες εκτάσεις, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Τα 230 δωμάτια και οι σουίτες του resort κατανέμονται σε διαφορετικές κατηγορίες διαμονής, από studios και οικογενειακά διαμερίσματα έως ανακαινισμένες Junior, Family, Deluxe και VIP σουίτες, με θέα στους κήπους, το πευκοδάσος ή τις πισίνες.

Με έμφαση στις οικογενειακές διακοπές, το ChroussoVillage διαθέτει δύο εξωτερικές πισίνες και δύο ξεχωριστές παιδικές πισίνες, Mini Club, τρεις υπαίθριες παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις άθλησης, καθώς και πρόγραμμα ημερήσιας και βραδινής ψυχαγωγίας.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελεί και η γαστρονομία, με συνολικά επτά σημεία εστίασης και αναψυχής, μεταξύ των οποίων εστιατόρια και bars με επιλογές ελληνικής, μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.

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