Όμιλος HotelBrain: Μίσθωση του Chrousso Village στη Χαλκιδική

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου για επέκταση σε καθιερωμένους ελληνικούς προορισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα και το resort portfolioτου.
Ισχυρότερη παρουσία της HotelBrain στη Χαλκιδική
Με την προσθήκη του Chrousso Village, δυναμικότητας 230 δωματίων και σουιτών, ο Όμιλος HotelBrainδιευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του στην περιοχή,αριθμώντας πλέον 3
Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου HotelBrain, ο οποίος
Ένα resort 230 δωματίων μέσα στη φύση της Κασσάνδρας
Το Chrousso Village βρίσκεται στο Παλιούρι, στο νοτιότερο τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας, και αναπτύσσεται σε μια καταπράσινη έκταση 40 στρεμμάτων. Τα 17 κτίρια του συγκροτήματος είναι διάσπαρτα ανάμεσα σε κήπους και πευκόφυτες εκτάσεις, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό τοπίο.
Τα 230 δωμάτια και οι σουίτες του resort κατανέμονται σε διαφορετικές κατηγορίες διαμονής, από studios και οικογενειακά διαμερίσματα έως ανακαινισμένες Junior, Family,
Με έμφαση στις οικογενειακές διακοπές, το ChroussoVillage διαθέτει δύο εξωτερικές πισίνες και δύο ξεχωριστές παιδικές πισίνες, Mini Club, τρεις υπαίθριες παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις άθλησης, καθώς και πρόγραμμα ημερήσιας και βραδινής ψυχαγωγίας.
Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελεί και η γαστρονομία, με συνολικά επτά σημεία εστίασης και αναψυχής, μεταξύ των οποίων εστιατόρια και bars με επιλογές ελληνικής, μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.