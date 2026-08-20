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Νορβηγία: Σε επιφυλακή το Όσλο για νέους δασμούς από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
10:57 - 20 Αυγ 2026

Νορβηγία: Σε επιφυλακή το Όσλο για νέους δασμούς από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Νορβηγία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες δασμολογικές επιβαρύνσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εμπορικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών.  

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Άντρεας Κράβικ είχε την Τετάρτη συνάντηση με τον Τζεφ Γκέτμαν, αναπληρωτή εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, για την Ευρώπη.

Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε ο πρόσθετος δασμός 12,5% που επιβλήθηκε τον προηγούμενο μήνα στις νορβηγικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος συντελεστής είναι υψηλότερος από εκείνον που εφαρμόζεται στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επιβολής νέων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιβληθεί ένας επιπλέον, υψηλότερος δασμός», δήλωσε ο Κράβικ στο Bloomberg μετά τη συνάντησή του, υπογραμμίζοντας πως η Νορβηγία «πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστική» απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Έρευνα των ΗΠΑ για την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν δρομολογήσει έρευνα που αφορά την ΕΕ, τη Νορβηγία και ακόμη 14 χώρες, με αντικείμενο ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταποιητική παραγωγή και τη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Ο Κράβικ εκτίμησε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της αμερικανικής έρευνας δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στο άμεσο διάστημα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, σε περίπτωση που αποφασιστεί η επιβολή νέων δασμών, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός των επόμενων μηνών.

Όπως διευκρίνισε, το αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν είναι δεδομένο, καθώς «μπορεί να υπάρξουν υψηλότεροι δασμοί, αλλά μπορεί επίσης να υπάρξουν και άλλα συμπεράσματα».

Η Νορβηγία, που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ, έχει ζητήσει από την αμερικανική πλευρά να καταργήσει τον πρόσθετο δασμό 12,5% που επιβάλλεται στα περισσότερα νορβηγικά προϊόντα. Το Όσλο θεωρεί ότι βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την ΕΕ, για τα προϊόντα της οποίας εφαρμόζεται ανώτατος δασμολογικός συντελεστής 10%.

Η καταναγκαστική εργασία στο επίκεντρο

Μεταξύ των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για το νέο δασμολογικό καθεστώς είναι και οι κατηγορίες ότι τόσο η Νορβηγία όσο και η ΕΕ δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης καταναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Νορβηγία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επεξεργασίας σχετικής νομοθεσίας και, σύμφωνα με τον Κράβικ, η κυβέρνηση σκοπεύει να επιταχύνει τόσο την ψήφισή της όσο και την εφαρμογή της.

«Έχουμε τη σχετική νομοθεσία καθ' οδόν, όπως και η ΕΕ. Δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπιζόμαστε διαφορετικά», δήλωσε ο Νορβηγός υφυπουργός. Παράλληλα, ανέφερε ότι η νορβηγική πλευρά έλαβε από τις ΗΠΑ διευκρινίσεις σχετικά με τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ απορροφούν μόλις το 3,8% των συνολικών νορβηγικών εξαγωγών, ορισμένοι κλάδοι έχουν ήδη αισθανθεί τις επιπτώσεις των δασμών και των διαφορετικών επιβαρύνσεων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η ιχθυοκαλλιέργεια σολομού, ένας σημαντικός τομέας των νορβηγικών εξαγωγών.

Η Νορβηγία είχε καταλήξει πέρυσι σε ένα προσχέδιο συμφωνίας για τους δασμούς με την αμερικανική πλευρά, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν προχώρησε στην υπογραφή του.

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