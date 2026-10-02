ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια να μην βαφτίζεται «συγκλονιστική ευημερία», αλλά συγκλονιστική αποτυχία

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, με τη χώρα να καταγράφει την 3η χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη, καθώς ο πληθωρισμός είναι 1,3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8% — τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην ευρωζώνη.
Όπως σημειώνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ: «Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ξανά τη συνεχιζόμενη απόκλιση της Ελλάδας από την Ευρώπη και τη διαρκή διάβρωση του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια.
Αυτή είναι η “συγκλονιστική ευημερία” για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση:
ακρίβεια-ρεκόρ, εισοδήματα που εξανεμίζονται, ενέργεια και καύσιμα που ακριβαίνουν εβδομάδα με την εβδομάδα.»
Και προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση:
«Και ενώ η κυβέρνηση ακόμη “εξετάζει” μέτρα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις:
- μηχανισμό μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες,
- φορολόγηση των τεκμηριωμένων υπερκερδών των ολιγοπωλίων και αυστηρότερους ελέγχους σε όλη την αγορά,
- ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα.
Χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική, προοδευτική οικονομική πολιτική.
Και για να αλλάξει η οικονομική πολιτική, χρειάζεται πολιτική αλλαγή», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.
Τσουκαλάς: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κ. Τσουκαλάς, αναφέροντας πως η αποτυχία της κυβέρνησης «είναι πια αδιάψευστη» και σημειώνοντας ότι δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια, αλλά αντιδρά απέναντι στην κρίση με ημίμετρα.