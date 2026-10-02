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ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια να μην βαφτίζεται «συγκλονιστική ευημερία», αλλά συγκλονιστική αποτυχία
Πολιτική
15:46 - 02 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια να μην βαφτίζεται «συγκλονιστική ευημερία», αλλά συγκλονιστική αποτυχία

Reporter.gr Newsroom

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Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Χαριλάου Τρικούπη, με τον τομέα Οικονομικών και Ανάπτυξης να σημειώνει πως τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό «επιβεβαιώνουν ξανά τη συνεχιζόμενη απόκλιση της Ελλάδας από την Ευρώπη και τη διαρκή διάβρωση του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια».  

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, με τη χώρα να καταγράφει την 3η χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη, καθώς ο πληθωρισμός είναι 1,3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8% — τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην ευρωζώνη.

Όπως σημειώνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ: «Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ξανά τη συνεχιζόμενη απόκλιση της Ελλάδας από την Ευρώπη και τη διαρκή διάβρωση του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια.

Αυτή είναι η “συγκλονιστική ευημερία” για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση:
ακρίβεια-ρεκόρ, εισοδήματα που εξανεμίζονται, ενέργεια και καύσιμα που ακριβαίνουν εβδομάδα με την εβδομάδα.»

Και προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση:

«Και ενώ η κυβέρνηση ακόμη “εξετάζει” μέτρα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

  • μηχανισμό μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες,
  • φορολόγηση των τεκμηριωμένων υπερκερδών των ολιγοπωλίων και αυστηρότερους ελέγχους σε όλη την αγορά,
  • ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα.

Χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική, προοδευτική οικονομική πολιτική.

Και για να αλλάξει η οικονομική πολιτική, χρειάζεται πολιτική αλλαγή», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τσουκαλάς: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κ. Τσουκαλάς, αναφέροντας πως η αποτυχία της κυβέρνησης «είναι πια αδιάψευστη» και σημειώνοντας ότι δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια, αλλά αντιδρά απέναντι στην κρίση με ημίμετρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 15:54
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