ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας, επιβεβαιώνοντας την εικόνα σχετικής σταθερότητας που εξακολουθεί να παρουσιάζει η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 4.000, διαμορφούμενες στις 203.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου.

Η εξέλιξη ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν οι νέες αιτήσεις να αυξηθούν οριακά στις 208.000.

Η περιορισμένη μεταβολή του αριθμού των νέων αιτήσεων εξακολουθεί να παραπέμπει σε μια αγορά εργασίας που δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής έντονες ενδείξεις επιδείνωσης, παρά τις πιέσεις που δέχεται η αμερικανική οικονομία από το ευρύτερο περιβάλλον.

Μικρή υποχώρηση και στις συνεχιζόμενες αιτήσεις

Παράλληλα, μειώθηκε ελαφρώς και ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα παροχών.

Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 18.000, στα 1,778 εκατομμύρια, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθείται στενά από τις αγορές, καθώς παρέχει ενδείξεις για το πόσο εύκολα μπορούν οι άνεργοι να επιστρέψουν στην απασχόληση και, κατ’ επέκταση, για τη δυναμική των προσλήψεων στην αμερικανική οικονομία.