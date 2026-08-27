ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας
Ειδήσεις
16:32 - 27 Αυγ 2026

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας, επιβεβαιώνοντας την εικόνα σχετικής σταθερότητας που εξακολουθεί να παρουσιάζει η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 4.000, διαμορφούμενες στις 203.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου.

Η εξέλιξη ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν οι νέες αιτήσεις να αυξηθούν οριακά στις 208.000.

Η περιορισμένη μεταβολή του αριθμού των νέων αιτήσεων εξακολουθεί να παραπέμπει σε μια αγορά εργασίας που δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής έντονες ενδείξεις επιδείνωσης, παρά τις πιέσεις που δέχεται η αμερικανική οικονομία από το ευρύτερο περιβάλλον.

Μικρή υποχώρηση και στις συνεχιζόμενες αιτήσεις

Παράλληλα, μειώθηκε ελαφρώς και ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα παροχών.

Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 18.000, στα 1,778 εκατομμύρια, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθείται στενά από τις αγορές, καθώς παρέχει ενδείξεις για το πόσο εύκολα μπορούν οι άνεργοι να επιστρέψουν στην απασχόληση και, κατ’ επέκταση, για τη δυναμική των προσλήψεων στην αμερικανική οικονομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά
Τεχνολογία

Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την Palestine Action
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την Palestine Action

CNBC: Οι επιθέσεις σε τάνκερ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ασφάλειας του Ορμούζ
Ειδήσεις

CNBC: Οι επιθέσεις σε τάνκερ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ασφάλειας του Ορμούζ

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 17:11

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:32

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:29

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:22

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Βοσνίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Πολιτική
27/08/2026 - 16:18

Γεωργιάδης: Αν εμείς έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, σε άλλες χώρες τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;

Πολιτική
27/08/2026 - 16:05

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/08/2026 - 16:01

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Πολιτική
27/08/2026 - 16:00

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ