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Απάντηση Κάρνεϊ σε Τραμπ: «Οντάριο σήμερα και για πάντα»
Ειδήσεις
16:02 - 28 Αυγ 2026

Απάντηση Κάρνεϊ σε Τραμπ: «Οντάριο σήμερα και για πάντα»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα εστία αντιπαράθεσης στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η λίμνη μετονομάζεται άμεσα σε «Λίμνη της Αμερικής» (Lake America).

Η απόφαση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος απέρριψε στην πράξη τη νέα ονομασία και ξεκαθάρισε ότι για τον Καναδά η λίμνη θα συνεχίσει να ονομάζεται Οντάριο «σήμερα και για πάντα».

{https://x.com/MarkJCarney/status/2093066041286910329}

Κάρνεϊ: Η λίμνη ονομάζεται Οντάριο

Ο Μαρκ Κάρνεϊ σχολίασε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα γαλλικά στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι η ονομασία της λίμνης δεν πρόκειται να αλλάξει για την καναδική πλευρά.

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο Καναδάς δεν υιοθετεί τη νέα αμερικανική ονομασία.

«Οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο - σήμερα και για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl0jroyourr5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επίκληση στην ιστορία της ονομασίας

Ο Κάρνεϊ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ιστορική προέλευση της ονομασίας, σημειώνοντας ότι αυτή έχει τις ρίζες της περισσότερα από 400 χρόνια πίσω.

Όπως επισήμανε, η ονομασία της λίμνης προϋπήρχε τόσο της Καναδικής Συνομοσπονδίας όσο και της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η λίμνη Οντάριο βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών και αποτελεί μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής.

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Οτάβας παραμένουν ιδιαίτερα φορτισμένες, με τις δύο χώρες να βρίσκονται σε σκληρή εμπορική αντιπαράθεση και να προχωρούν σε αμοιβαίες επιβολές νέων δασμών.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 16:36
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