Η μάχη διαδοχής του Τραμπ ξεκινά στο Ντάλας: Βανς το φαβορί, Ρούμπιο το αουτσάιντερ

Οι Ρεπουμπλικάνοι που συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στο Ντάλας θα τιμήσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα επιδιώξουν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου θα μπορούσε να εντείνει τη συζήτηση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για το ποιος θα τον διαδεχθεί και ποια θα είναι η κατεύθυνση του κόμματος που ο ίδιος μεταμόρφωσε, αναφέρει το Reuters.

Ελάχιστες προσωπικότητες βρίσκονται περισσότερο στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, η κεντρική ομιλία του οποίου την Πέμπτη θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη δοκιμή ενόψει του 2028 και να δώσει ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ηγηθεί ενός Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που έχει αναδιαμορφωθεί από τον Τραμπ.

Καθώς το Σύνταγμα δεν επιτρέπει στον Τραμπ να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, το ερώτημα που απασχολεί τους Ρεπουμπλικάνους είναι ποια στοιχεία του «τραμπισμού» θα πρέπει να παραμείνουν. Ήδη καταγράφονται διαφωνίες σχετικά με τους δασμούς, τις στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και την έκταση της λαϊκιστικής ατζέντας του Τραμπ.

Πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή για το κίνημα Make America Great Again (MAGA). Ο Τραμπ εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη μορφή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όμως μια αρνητική επίδοση στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να περιορίσει την επιρροή των Ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον και να ενισχύσει τη συζήτηση για τον πολιτικό του διάδοχο και την κατεύθυνση του κόμματος μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2029.

Στη διοργάνωση του Ντάλας, που ανεπίσημα έχει ονομαστεί «Trumpapalooza», ελάχιστα αναμένεται να ειπωθούν δημοσίως για την εποχή μετά τον Τραμπ. Ωστόσο, στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι το ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο παρασκηνιακών συζητήσεων μεταξύ δωρητών, στρατηγικών συμβούλων και βουλευτών, αποτελώντας παράλληλα το υπόβαθρο της ομιλίας του Βανς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος αντίπαλος του Βανς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028, δεν περιλαμβάνεται στους ομιλητές της διοργάνωσης.

«Οι συζητήσεις γίνονται, χωρίς αμφιβολία»

Η Έιμι Κρέμερ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων από την Τζόρτζια, δήλωσε ότι οι συζητήσεις για το μέλλον του κόμματος έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες.

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ, η ίδια εκτιμά ότι η επιρροή του θα παραμείνει ισχυρή.

«Οι συζητήσεις γίνονται, χωρίς αμφιβολία. Έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό στη βάση, επειδή υπάρχουν διαιρέσεις και έχουμε πολλά ισχυρά στελέχη», δήλωσε η Κρέμερ στο Reuters μετά την άφιξή της στο Ντάλας. «Το MAGA έχει αλλάξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και δεν επιστρέφουμε στο παρελθόν».

Από την εκλογή του στην προεδρία το 2016, ο Τραμπ έχει απομακρύνει το κόμμα από παραδοσιακές ρεπουμπλικανικές θέσεις σε ζητήματα όπως το ελεύθερο εμπόριο, έχει διευρύνει την απήχησή του στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και συχνά έχει τοποθετήσει την προσωπική πολιτική αφοσίωση πάνω από την ιδεολογική συνέπεια.

Οι υποστηρικτές του υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις συμμαχίες, τις στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και τους διεθνείς θεσμούς. Παράλληλα, ο οικονομικός εθνικισμός και οι αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές εξελίχθηκαν σε βασικά χαρακτηριστικά της νέας φυσιογνωμίας του κόμματος.

Ωστόσο, καθώς η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εν μέσω δυσαρέσκειας για τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους διαβίωσης, ορισμένα στελέχη, ακτιβιστές και συντηρητικοί ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το κόμμα ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις για αναπροσαρμογή των πολιτικών του προτεραιοτήτων, ακόμη και αν ο βασικός πυρήνας του τραμπισμού παραμείνει.

Κανένας από τους Ρεπουμπλικάνους που μίλησαν στο Reuters δεν αναμένει επιστροφή στην πιο παρεμβατική εξωτερική πολιτική ή στην παραδοσιακή προσήλωση στο ελεύθερο εμπόριο των πρώην προέδρων Τζορτζ Μπους και Ρόναλντ Ρίγκαν.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι η σκληρή στάση του Τραμπ στο μεταναστευτικό, ο σκεπτικισμός απέναντι στο ελεύθερο εμπόριο και η δυσπιστία προς τους θεσμούς θα παραμείνουν, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη προσπάθεια προσέγγισης των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης μέσω ενός λαϊκιστικού μηνύματος.

Οι μεγαλύτερες διαφωνίες αναμένεται να αφορούν το κατά πόσο ο Τραμπ ξεπέρασε τα όρια με την επιθετική χρήση δασμών και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που διαρκεί ήδη έξι μήνες και έχει προκαλέσει τον θάνατο 18 Αμερικανών στρατιωτικών, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του να αποφύγει νέους πολέμους στο εξωτερικό.

Ο Όρεν Κας, ιδρυτής και επικεφαλής οικονομολόγος της συντηρητικής δεξαμενής σκέψης American Compass, εκτιμά ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά τον Τραμπ θα μπορούσε να υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρή εμπορική στάση απέναντι στην Κίνα, αλλά ταυτόχρονα μια πιο συγκρατημένη εξωτερική πολιτική.

«Πάντα θεωρούσα ότι υπάρχει μια εποχή Τραμπ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μεγάλη συζήτηση για το τι έρχεται μετά», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως ο Τραμπ αναμόρφωσε το κόμμα, οι πολιτικές του δεν αποτέλεσαν ποτέ μια απολύτως συνεκτική κυβερνητική φιλοσοφία.

Η μάχη για την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν τον 42χρονο Βανς ως τον επικρατέστερο διάδοχο του πολιτικού κινήματος του Τραμπ, επικαλούμενοι τη νεαρή ηλικία του και τις ρίζες του στην λαϊκιστική και αντισυστημική πτέρυγα του κόμματος, όπου σήμερα εντοπίζεται μεγάλο μέρος της δυναμικής του.

Ο 55χρονος Ρούμπιο, αντίθετα, θεωρείται πιο συμβατικός Ρεπουμπλικάνος πολιτικός και υποστηρικτής μιας πιο ενεργού εξωτερικής πολιτικής.

«Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί πολύ καλά ώστε να αποτελέσει τον ηγέτη της γενιάς που χρειάζεται το κόμμα», δήλωσε για τον Βανς ο Στέφανο Φόρτε, πρόεδρος της Λέσχης Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης.

Ο Μάθιου Ντάλεκ, καθηγητής στη Graduate School of Political Management του George Washington University, εκτιμά ότι οι δύο πολιτικοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν το κόμμα σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο Βανς πιθανότατα θα συνέχιζε τη λαϊκιστική ατζέντα του Τραμπ, από τις προστατευτικές εμπορικές πολιτικές έως τις λεγόμενες «πολιτισμικές» συγκρούσεις. Ο Ρούμπιο, αντίθετα, θα μπορούσε να επιχειρήσει να περιορίσει τους δασμούς, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις με τους συμμάχους και να μετριάσει ορισμένες από τις πιο σκληρές πολιτικές του Τραμπ, μεταξύ άλλων και στο μεταναστευτικό.

Πέρα από τους Βανς και Ρούμπιο, και άλλα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους ενόψει της επόμενης ημέρας.

Ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει στο Ντάλας, δήλωσε τον περασμένο μήνα στο MS NOW ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι ενωμένοι πίσω από τον Βανς και ότι το κόμμα οδεύει προς μια ευρύτερη συζήτηση για την κατεύθυνση και τις προτεραιότητές του.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις για την εποχή μετά τον Τραμπ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από την κεντρική σκηνή της διοργάνωσης στο Ντάλας. Εκεί ο Τραμπ θα παραμείνει στο επίκεντρο τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επιχειρούν να αξιοποιήσουν την πολιτική του απήχηση ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ένα απογοητευτικό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιταχύνει τη μάχη μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του Τραμπ και να μετατρέψει τη μέχρι σήμερα παρασκηνιακή συζήτηση για το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση.