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Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους
Ειδήσεις
19:36 - 10 Σεπ 2026

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να καταργήσει την περίοδο χάριτος των 60 ημερών, η οποία επιτρέπει σε εξειδικευμένους αλλοδαπούς εργαζομένους να παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απώλεια της εργασίας τους. Αντί γι’ αυτό, θα απαιτείται να εγκαταλείπουν τη χώρα αμέσως.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να καταργήσει έναν κανονισμό του 2017, ο οποίος επέτρεπε σε μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ με συγκεκριμένες βίζες για εξειδικευμένους εργαζομένους να παραμένουν στη χώρα για δύο μήνες, προκειμένου να αναζητήσουν άλλη νόμιμη δυνατότητα παραμονής ή να προετοιμάσουν την αναχώρησή τους.

Οι τύποι βίζας που σήμερα καλύπτονται από την περίοδο χάριτος των 60 ημερών περιλαμβάνουν τις H-1B, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις εταιρείες τεχνολογίας.

Το σχέδιο κανονισμού αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τη νόμιμη μετανάστευση και τις βίζες εργασίας. Στα τέλη Αυγούστου, η κυβέρνηση πρότεινε την επιβολή τέλους 103.000 δολαρίων στις εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζομένους μέσω του προγράμματος H-1B, αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής είχε απορρίψει παρόμοια προσπάθεια δύο μήνες νωρίτερα.

Στον προτεινόμενο κανονισμό, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η κατάργηση της περιόδου χάριτος θα μειώσει το διοικητικό κόστος. Εάν ο κανονισμός οριστικοποιηθεί, οι μετανάστες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ, εκτός εάν διαθέτουν άλλη άδεια που τους επιτρέπει να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα.

Με απλά λόγια: σήμερα ένας εργαζόμενος με H-1B που χάνει τη δουλειά του μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να έχει έως 60 ημέρες για να βρει νέα εργασία/άλλη νόμιμη λύση. Η προτεινόμενη αλλαγή θα καταργούσε αυτή την προστασία, με αποτέλεσμα να πρέπει να φύγει από τις ΗΠΑ όταν χάσει τη δουλειά του, εφόσον δεν έχει άλλη νόμιμη βάση παραμονής.

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