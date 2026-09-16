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Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε
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17:48 - 16 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» αλλά μακριά από τα ημερήσια υψηλά έκλεισε ο ΓΔ την Τετάρτη (16/9), εμφανίζοντας σημάδια κόπωσης, ενώ στο ταμπλό την προσοχή τράβηξαν κυρίως οι μετοχές διυλιστηρίων που έκλεισαν σε νέα ρεκόρ.  

Πιο αναλυτικά, ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,55 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, με χαμηλό της ημέρας στις 2.696,06 μονάδων. Το ημερήσιο υψηλό εντοπίζεται πολύ πιο μακριά, στις 2.717,20 μονάδες.

Ο τζίρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμπλό την προσοχή τράβηξαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, όπως η Motor Oil που σημείωσε νέο ρεκόρ κοντά στα 69 ευρώ. Παράλληλα, η HelleniQ Energy χτύπησε νέο υψηλό 27ετίας λίγο πάνω από τα 18 ευρώ.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε επίσης με κέρδη στις 6.929,650 μονάδες (+0,14%) και ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,6% στις 3.236,010 μονάδες.

Κέρδη σημείωσε και ο ΔΑΑ (+2,03%), όπως και η ΕΥΔΑΠ (+4,07%), ενώ στα «πράσινα» έκλεισε και η ΕΤΕ (+0,86%), η Πειραιώς (+1,18%), η Eurobank (+0,17%). Στον αντίποδα, η Alpha Bank σημείωσε απώλειες 0,52%.

Σελίδα γυρίζει για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η ελληνική αγορά περνά επίσημα στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, με την αναβάθμιση από FTSE Russell και Stoxx. Η αλλαγή κατηγορίας αναμένεται να φέρει σημαντικές ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων, με το μεγάλο rebalancing να πραγματοποιείται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, 9 ελληνικές μετοχές εντάσσονται στον STOXX Europe 600, ενώ ο FTSE Russell ανακατανέμει τις ελληνικές εισηγμένες στους δείκτες FTSE All-World, σε κατηγορίες μεσαίας, μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Η διπλή αναβάθμιση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις ροές κεφαλαίων προς την ελληνική αγορά. Οι εκτιμήσεις για τον τζίρο της Παρασκευής κάνουν λόγο για 5-6 δισ. ευρώ, με τη συνεδρίαση να έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιστορικής ημέρας για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο επίκεντρο της προσοχής της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας βρίσκεται η αποψινή συνεδρίαση της Fed, με τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα διαμορφώσει το βασικό επιτόκιο στο 4%.

Στις βασικές εγχώριες επιχειρηματικές εξελίξεις, ξεχωρίζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και η Santander την συμπεριέλαβε στα τρία top picks της Ευρώπης.

Σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Lamda Development. Ο κύκλος των ανακοινώσεων συνεχίζεται την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με τα αποτελέσματα των Profile, Lavipharm, Ευρώπη Holdings και Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε., ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σειρά παίρνουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Παράλληλα, τα «φώτα» σήμερα έπεσαν και πάνω στην Star Bulk που ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με το σύμβολο «SBLK» στο ταμπλό.

Συγκεκριμένα, στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση συνολικά 116.071.386 μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας, παράλληλα με την υφιστάμενη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης διαμορφώθηκε στα 27,05 ευρώ, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τα 24,5 ευρώ, που ήταν η τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς. Για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της μετοχής έχει καθοριστεί στο ±60%.

Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, τα συνολικά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση διαμορφώθηκε στα 656,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περίπου 6 φορές.

Τέλος, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή της Profile. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους έχει οριστεί να ξεκινήσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 18:13
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