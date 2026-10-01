Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Νέα παρέμβαση από την Άγκυρα για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές θέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας υποστήριξε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά την πόντιση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών, θα πρέπει, σύμφωνα με την τουρκική θέση, να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Άγκυρα εφόσον πραγματοποιείται σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα της.

«Δεν θα επιτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα»

Ο Ακτούρκ υποστήριξε ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της», αναφέροντας ότι θα ενεργεί, όπως είπε, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιου κράτους.

Παράλληλα, συνέδεσε τη συγκεκριμένη θέση με τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν συναφθεί με την αυτοαποκαλούμενη «ΤΔΒΚ» και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στην υφαλοκρηπίδα που η Τουρκία έχει δηλώσει στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες αναφορές ως τη νομική βάση των θέσεων της Άγκυρας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν τη γνωστή διαφωνία Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα και τις οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στην ίδια ενημέρωση, ο Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάνοντας γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Αθήνα στο πλαίσιο του Σχεδίου Εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Ειδικότερα, αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναμένεται να επισκεφθεί τη Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που εφαρμόζονται μεταξύ των δύο χωρών. Ελλάδα και Τουρκία έχουν διατηρήσει τον σχετικό δίαυλο επαφών, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν την εφαρμογή και τον προγραμματισμό αντίστοιχων μέτρων.