Γαλλία: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις – 164 συλλήψεις και τραυματισμός μαθητή από δακρυγόνα

Σε κλιμάκωση οδηγούνται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς διαμαρτυρίες και επεισόδια καταγράφονται σε ολοένα περισσότερα λύκεια, την ώρα που η κυβέρνηση προειδοποιεί για τις συνέπειες περαιτέρω έντασης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις και ότι οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει συνολικά 180 σχολεία. «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε υπερβολές», ανέφερε, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και συνδέονται με ζητήματα που αφορούν τα ωρολόγια προγράμματα, τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών στις σχολικές αίθουσες, μετά τους πρόσφατους καύσωνες.

Τραυματισμός μαθητή προκαλεί αντιδράσεις

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει παράλληλα ο τραυματισμός ενός εφήβου στο επαγγελματικό λύκειο Château d’Epluche.

Σύμφωνα με αναφορές που έγιναν δημόσια, ο μαθητής τραυματίστηκε από χτύπημα εκτοξευτή δακρυγόνων αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Για το περιστατικό έκανε αναφορά και ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα λύκεια θα ήταν «ανεύθυνη». Παράλληλα, άσκησε κριτική στο LFI, κατηγορώντας το κόμμα ότι ενθαρρύνει τις διαμαρτυρίες.

{https://x.com/LucAuffret/status/2104842070733037707}

Από το Παρίσι σε Νάντη, Μπορντό και Λυών

Επεισόδια καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στη Νάντη, στο Μπορντό και στη Λυών, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις.

Στη Λιλ, μαθητές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκεντρώθηκαν έξω από το Lycée César Baggio, όπου πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Το κύμα κινητοποιήσεων ξεκίνησε στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς, γύρω από το Παρίσι. Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές αρχές, περίπου δέκα σχολεία είχαν τεθεί υπό κατάληψη την Τρίτη.

Στο Σεν-Σεν-Ντενί, βόρειο προάστιο του Παρισιού, εκατοντάδες μαθητές συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στο Lycée Paul-Eluard. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και η δήμαρχος της περιοχής, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, με αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση για μαθητές από οικογένειες χαμηλότερων εισοδημάτων.

Παράλληλες κινητοποιήσεις στον δημόσιο τομέα

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται παράλληλα με πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση στον δημόσιο τομέα, με βασικά αιτήματα τις μισθολογικές απολαβές, τις συνθήκες εργασίας και τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αφορούν την έλλειψη πόρων στην εκπαίδευση, ενώ εκφράζουν παράλληλα την αντίθεσή τους στην αυξημένη, όπως τη χαρακτηρίζουν, αστυνομική παρουσία γύρω από τις μαθητικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επικεντρώνεται στη διατήρηση της τάξης και στην αποτροπή νέας κλιμάκωσης των επεισοδίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.