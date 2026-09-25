Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία - Τι είπε για καύσιμα και Ορμούζ

Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να στηρίξουν τα εισοδήματα απέναντι στις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και καταγράφει πλεόνασμα.

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η απουσία μεγαλύτερης ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να δυσκολέψει τη διαχείριση των πιέσεων τους επόμενους μήνες.

«Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», σημείωσε.

Στο επίκεντρο η φορολογία των καυσίμων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο κόστος των καυσίμων και στη φορολογία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυναμικότητα διύλισης και ότι τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι η φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων παραμένει υψηλή. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα για μείωση της φορολογίας συνδέεται με την επίτευξη ευρωπαϊκής εξαίρεσης.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι μια προσωρινή παρέμβαση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και πρόσφατα, υπογραμμίζοντας ότι μια προσωρινή ευρωπαϊκή εξαίρεση θα μπορούσε να εξεταστεί λόγω των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

Πάνω από 55% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι περισσότερο από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να διατηρούν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Η οικονομία και το κόστος δανεισμού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας ειδική μνεία στη μεταβολή της εικόνας της χώρας σε σύγκριση με την περίοδο της κρίσης χρέους.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει διανύσει σημαντική απόσταση από το 2010 και χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα μπορεί να δανείζεται με κόστος που, όπως υποστήριξε, είναι χαμηλότερο από εκείνο τεσσάρων χωρών της ομάδας του G7.

«Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7», είπε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δημοσιονομική επίδοση της χώρας με την ενισχυμένη αξιοπιστία της στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η θέση αυτή επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», ανέφερε.

Η αναφορά αυτή βρίσκεται σε συνέχεια της επιχειρηματολογίας που έχει αναπτύξει ο πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες, συνδέοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία με τη δυνατότητα στήριξης των νοικοκυριών χωρίς υπονόμευση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

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Ερυθρά Θάλασσα: Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Στο σκέλος της συνέντευξης που αφορούσε τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στις επιθέσεις των Χούθι.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως μεγάλης ναυτιλιακής δύναμης και τη συμμετοχή της στις προσπάθειες για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών με το ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσαν τελικά να μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Ορμούζ: Υπό προϋποθέσεις ο ρόλος της Ελλάδας

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια διασφάλισης της ελεύθερης διέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί σχετική συμφωνία.

Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ αποτελεί ήδη αντικείμενο δημόσιων παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας, ως μεγάλης ναυτιλιακής δύναμης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Είμαστε αντίθετοι σε διόδια

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε, τέλος, και στο ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων για τη διέλευση πλοίων, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Είμαστε αντίθετοι σε διόδια γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και στο τέλος θα πλήρωναν οι καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξε, η επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς θα μπορούσε να έχει τελικά αντίκτυπο στις τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές.