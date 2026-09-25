Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ ότι θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας προς το Ιράν, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας την Παρασκευή (25/9) στο CNBC, ο Περντιού ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Κινέζος ομόλογός του είχαν ειλικρινείς και άμεσες συνομιλίες κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη έρχεται μετά την επίσημη επίσκεψη του Σι στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά της η Κίνα, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, ενώ έχει εκφράσει και την αντίθεσή της στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αξιοποιήσει την επιρροή του Πεκίνου, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην ιρανική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Σι εξέφρασε την προσδοκία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να καταλήξουν όσο το δυνατόν συντομότερα σε μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι δηλώσεις, ωστόσο, του Περντιού καταδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών, καθώς ο Τραμπ φέρεται να κατέστησε σαφές ότι η παροχή βοήθειας από το Πεκίνο προς την Τεχεράνη δεν είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.

Περιορισμένα απτά αποτελέσματα από τη συνάντηση Τραμπ - Σι

Παρά την επίσημη και ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Κινέζο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, η συνάντηση Τραμπ – Σι είχε περιορισμένα αποτελέσματα, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters.

Όπως επισημαίνεται, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν, πέρα από το Ιράν, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως. Ωστόσο, η σημαντικότερη απτή εξέλιξη που προέκυψε από τη συνάντηση φαίνεται να ήταν η παράταση για δύο ακόμη μήνες της εμπορικής ανακωχής μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Δημοσίως, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει έμφαση στις διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο χώρες. Πίσω από κλειστές πόρτες, ωστόσο, ο Σι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στο Πεκίνο εμφανίζεται πλέον πιο διαλλακτική σε σχέση με την προηγούμενη στάση του, η οποία είχε χαρακτηριζόταν από την επιβολή δασμών. Στην ανάλυσή του, το Reuters υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία του ελέγχου που ασκεί η Κίνα στις σπάνιες γαίες, οι οποίες αποτελούν κρίσιμες πρώτες ύλες για την τεχνολογική και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις πιέσεις προς τον Τραμπ

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση στο Ιράν, εξακολουθεί να συνιστά σημαντική πρόκληση για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Σχεδόν επτά μήνες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, οι συνέπειες του πολέμου έχουν πλέον επεκταθεί στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, ενώ η σύγκρουση έχει επηρεάσει και άλλες χώρες της περιοχής, καθώς και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση και επανέλαβε την απειλή προς το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες εάν δεν συμφωνήσει σε μια διευθέτηση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters στην ανάλυσή του, η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου έχει εντείνει τις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις προς την Ουάσινγκτον. Μεταξύ άλλων, η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων, ενώ έχει προκαλέσει και διαφωνίες στο εσωτερικό της πολιτικής βάσης του Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί Ευρωπαίοι και Ασιάτες σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν απορρίψει τα αιτήματα του Τραμπ για συνδρομή στη σύγκρουση με το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, οι συγκεκριμένες χώρες δεν είχαν προηγουμένως κληθεί να συμμετάσχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι πραγματοποιήθηκε, επομένως, σε μια ιδιαίτερα σύνθετη συγκυρία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, καθώς η Ουάσινγκτον καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον ευρύτερο στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

Παρά την παράταση της εμπορικής ανακωχής, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για το Ιράν και την Ταϊβάν εξακολουθούν να παραμένουν. Παράλληλα, η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη καταδεικνύει ότι η κινεζική στάση απέναντι στην Τεχεράνη αποτέλεσε ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στις συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.