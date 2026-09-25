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Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος
Ειδήσεις
16:51 - 25 Σεπ 2026

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Reporter.gr Newsroom
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Η είδηση ότι το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, θα αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της για να αναλάβει καθήκοντα στο ΔΝΤ έχει φέρει την κούρσα διαδοχής στην κεντρική τράπεζα ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εκτός από τη Σνάμπελ, δύο ακόμη ανώτατα στελέχη αναμένεται να αποχωρήσουν το 2027 – ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν στα τέλη Μαΐου και, κυρίως, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Σνάμπελ να αποχωρήσει νωρίτερα από τον προγραμματισμό επιταχύνει τη διαδικασία επιλογής και αναμένεται να πυροδοτήσει μια περίοδο πολιτικών διαπραγματεύσεων, καθώς οι χώρες θα διεκδικούν τις κορυφαίες θέσεις.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν δήλωσε στο Bloomberg ότι ο πρώην διοικητής της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, Κλας Κνοτ, θα ήταν «ιδανική επιλογή» για τη θέση της Λαγκάρντ και θα συγκέντρωνε τη στήριξη πολλών χωρών της Ευρωζώνης. Ο Κνοτ, 59 ετών, ο οποίος έχει διατελέσει επίσης πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ήταν γνωστός ως «γεράκι» στην ΕΚΤ, αν και η στάση του έγινε πιο μετριοπαθής προς το τέλος της θητείας του.

Κύριος αντίπαλός του φαίνεται να είναι ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος εργάζεται σήμερα στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε αυτή την εβδομάδα τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Ερνάντες ντε Κος, δηλώνοντας ότι διαθέτει «την ηγετική ικανότητα, αλλά και την ικανότητα και τη γνώση».

Η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, έχει μεταμορφωθεί από τις δύσκολες ημέρες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με την οικονομία της να αναπτύσσεται πλέον με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η προοπτική μιας αντιπαράθεσης μεταξύ της δημοσιονομικά φειδωλής Ολλανδίας στον βορρά και της ανερχόμενης οικονομίας της Ισπανίας στον νότο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιδεολογική μάχη σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης της οικονομίας της Ευρωζώνης μετά την αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Όσον αφορά τα σχέδια της ίδιας της Λαγκάρντ, ενδέχεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική της αποχώρησής της όταν απευθυνθεί στους Ευρωπαίους νομοθέτες στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.

Η Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ το 2027, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 17:10
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