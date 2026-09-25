ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:28 - 25 Σεπ 2026

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα κατέγραψαν τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ενισχύθηκαν κατά 16,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Σε επίπεδο ΕΕ, αντίθετα, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,4%, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.  

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, με άνοδο 16,3%, ενώ ακολούθησε η Ιρλανδία με αύξηση 14,4% σε ετήσια βάση. Στον αντίποδα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν σε 10 κράτη-μέλη, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στη Σλοβακία, όπου έφτασε το 61,2%. Ακολούθησε η Ισπανία με μείωση 15,8%.

Η πορεία των τιμών μέσα στο 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Η χρονιά ξεκίνησε με υποχώρηση 2,9%, ενώ τον Απρίλιο σημειώθηκε νέα πτώση 4,7%. Τον Μάιο, ωστόσο, οι τιμές ανέκαμψαν απότομα, καταγράφοντας αύξηση 8,1%, ενώ στους επόμενους μήνες ακολούθησαν ηπιότερες αυξήσεις σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, η αεροπορική κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην περιοχή. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 708.980 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 2,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 5,7% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024. Στην Ελλάδα, οι συνολικές εμπορικές πτήσεις αυξήθηκαν τον ίδιο μήνα κατά 4,1%.

Ανοδικά κινήθηκε και η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση 5,1%, καθώς μέσω των συγκεκριμένων αεροδρομίων διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 6,78 εκατομμυρίων τον Αύγουστο του 2025.

Ακριβότερα και τα πακέτα διακοπών

Ανοδικά κινήθηκαν τον Αύγουστο και οι τιμές των οργανωμένων πακέτων διακοπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,2% σε ετήσια βάση, εν μέσω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών κατέγραψε το Βέλγιο, με τις τιμές των πακέτων διακοπών να ενισχύονται κατά 16,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ακολούθησε η Πορτογαλία με αύξηση 14,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Σουηδία με 12,8%. Έπονταν η Λιθουανία με 12,3% και η Ρουμανία με 11,9%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τιμές των οργανωμένων διακοπών υποχώρησαν. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Εσθονία, όπου έφτασε το 21,1%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με πτώση 5,2%, η Ιταλία με 4,8% και η Ιρλανδία με 0,4%.

Στην Ελλάδα, πάντως, οι τιμές των πακέτων διακοπών κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Συγκεκριμένα, το κόστος τους τον Αύγουστο ήταν αυξημένο κατά 6,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος
Ειδήσεις

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες
Ειδήσεις

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»
Πολιτική

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Πολιτική

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Γερμανία: Δόθηκε το «οκ» για μείωση του φόρου στα καύσιμα – Το μέτρο των €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία - Τι είπε για καύσιμα και Ορμούζ

Πολιτική
25/09/2026 - 16:06

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:58

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:55

«Ιστορίες Ελπίδας» και Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Σύντομα τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Πολιτική
25/09/2026 - 15:52

Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:48

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:46

Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:42

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Φορολογία
25/09/2026 - 15:41

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:35

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:26

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ομόλογα
25/09/2026 - 15:18

Αμερικανικά ομόλογα: Οι αποδόσεις του 5% φέρνουν τα πάνω κάτω στη Wall Street

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:11

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:09

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:58

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Νομίσματα
25/09/2026 - 14:57

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 14:56

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ