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Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries
Χρηματιστήρια
17:02 - 25 Σεπ 2026

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ελαφρώς υψηλότερα την Παρασκευή 25/9, καθώς η Wall Street οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας εβδομάδας έντονης μεταβλητότητας, με την απότομη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,27% στις 7.725,42 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,4% στις 27.044,124 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 192 μονάδες ή 0,32 στις 51.539,79 μονάδες%.

Την άνοδο στον τεχνολογικό κλάδο οδηγούν οι μετοχές της Akamai Technologies, οι οποίες σημειώνουν άλμα άνω του 14%, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με την Anthropic.

Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο το Ορμούζ

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσφέρει και η πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία ότι μπορεί να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει προτείνει το άνοιγμα του Στενού, καθώς και την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ εντός επτά ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης.

Την Πέμπτη, το Reuters μετέδωσε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια συμφωνία σε στάδια με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 2%, στα περίπου 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, καταγράφει πτώση 1%, στα περίπου 104 δολάρια το βαρέλι.

Ο Dow οδεύει προς τέταρτη πτωτική εβδομάδα

Ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά για την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,6% έως το κλείσιμο της Πέμπτης.

Αντίθετα, ο S&P 500 οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο 0,7%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,6% από την αρχή της εβδομάδας.

Στο επίκεντρο η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων

Έντονη παραμένει η κινητικότητα στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ανήλθε την Πέμπτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς έφτασε στο υψηλότερο σημείο από το 2004.

Τελευταία, οι αποδόσεις διαμορφώνονταν ελαφρώς υψηλότερα, στο 5,183% για το 10ετές και στο 5,478% για το 30ετές.

Η άνοδος των αποδόσεων αυτή την εβδομάδα αποδίδεται στις πιο επιθετικές δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve Michael Barr, στις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, καθώς και στα ισχυρά στοιχεία από τον δείκτη PMI.

Οι συναλλαγές στα futures των επιτοκίων της Fed δείχνουν πιθανότητα περίπου 66% για αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Στο 7,45% το στεγαστικό επιτόκιο 30 ετών

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων μεταφέρεται και στο κόστος δανεισμού των νοικοκυριών.

Το σταθερό επιτόκιο στεγαστικών δανείων 30 ετών αυξήθηκε στο 7,45%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2024, καθώς το κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές αναμένεται να αυξηθεί ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Ακόμη και πριν από τις κινήσεις των τελευταίων ημερών, η πτώση των επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες και στα δάνεια αυτοκινήτων που σημειώθηκε από τα μέσα του 2024 έως τις αρχές του 2026 είχε σταματήσει, ενώ τα στεγαστικά επιτόκια άρχισαν εκ νέου να αυξάνονται», έγραψε σε σημείωμά της προς πελάτες η Heather Berger, οικονομολόγος της Morgan Stanley.

Όπως πρόσθεσε, οι πιέσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, κυρίως στα αγαθά, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της πραγματικής αύξησης της κατανάλωσης κατά 40 μονάδες βάσης που προβλέπει για το επόμενο έτος.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Jamieson Greer δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC ότι τη Δευτέρα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν «πολύ περισσότερες λεπτομέρειες» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να παρατείνουν για ακόμη δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία.

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