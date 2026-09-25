Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Ο 32ος τακτικός ανακριτής υπέβαλε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας επιδιώκεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία τα στοιχεία που αφορούν τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια ο χρόνος πραγματοποίησης, καθώς και η διάρκεια των επικοινωνιών τους.

Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, υπό τη μορφή βουλεύματος, αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις Αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Η άρση του απορρήτου, πρόσθεσε, αφορά όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες.

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Τι θα αναζητήσουν οι αρχές

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των τηλεφωνικών κλήσεων, μπορούν ωστόσο να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και άλλο ψηφιακό υλικό, ακόμη και στην περίπτωση που αυτά έχουν διαγραφεί από τις συσκευές.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί επίσης εάν κατά τις κρίσιμες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή έγιναν διαδικτυακές αναζητήσεις για παροχή βοήθειας ή για πληροφορίες που αφορούν ιατρικά ζητήματα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φωτογραφίες και βίντεο που ενδέχεται να καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να ανακτήσουν αρχεία που έχουν διαγραφεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει επιπλέον ψηφιακό υλικό που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποσαφήνιση των γεγονότων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, την ίδια στιγμή, σε πρόσφατη μαρτυρική κατάθεση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην έρευνα για όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της μέθης και της καταστολής.

Παράλληλα, η αστυνομική δικογραφία παραμένει προσανατολισμένη στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρείται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί με οριστικό τρόπο η αιτία θανάτου. Ως εκ τούτου, τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για τα επόμενα στάδια της έρευνας.

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