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Το πετρέλαιο στα $100 επιδεινώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ
19:41 - 09 Σεπ 2026

Το πετρέλαιο στα $100 επιδεινώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στο Ντάλας μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις υποτονικές προοπτικές τους στις ενδιάμεσες εκλογές, οι πολιτικές τους δυσκολίες αυξήθηκαν, με έναν δυσοίωνο αριθμό να εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά τερματικά και στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: 100 δολάρια.

Το αργό πετρέλαιο Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς για την τιμή του πετρελαίου, ξεπέρασε αυτό το όριο την Τετάρτη, εν μέσω νέων συγκρούσεων στο Ιράν, μειώνοντας τις ελπίδες των Ρεπουμπλικανών ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης, οι οποίες προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους, θα υποχωρούσαν πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η αυξημένη τιμή του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει με βεβαιότητα σε περαιτέρω άνοδο των τιμών στα πρατήρια, οι οποίες ήδη διαμορφώνονται κατά μέσο όρο σε πάνω από 4 δολάρια ανά γαλόνι για την απλή αμόλυβδη σε ολόκληρη τη χώρα, σε αυτή την τελική φάση της προεκλογικής εκστρατείας.

Ελλείψει μιας σημαντικής εξέλιξης είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας —ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά τις ενεργειακές υποδομές— οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι οδηγοί είναι απίθανο να δουν ανακούφιση στις τιμές πριν από την ημέρα των εκλογών.

Στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ από τότε που δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις αρχές του έτους, οι εχθροπραξίες εντείνονται, ωθώντας τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ή μια συμφωνία για την Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών πριν από τις εκλογές, δήλωσε ο Patrick De Haan, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου στην πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών GasBuddy. Ωστόσο, όπως προειδοποίησε, «το περιθώριο χρόνου μέχρι τότε στενεύει γρήγορα».

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