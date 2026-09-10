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Ο Τραμπ υπόσχεται $5.000 σε κάθε Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ
08:46 - 10 Σεπ 2026

Ο Τραμπ υπόσχεται $5.000 σε κάθε Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την κεντρική ομιλία του κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, για να κάνει μια ασυνήθιστη υπόσχεση: εάν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό ένα «μέρισμα» ύψους 5.000 δολαρίων. Ο πρόεδρος έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι πληρωμές ή πώς ακριβώς θα λειτουργούσε το μέτρο.

Η ομιλία του Τραμπ, διάρκειας περίπου μίας ώρας και 45 λεπτών, ολοκλήρωσε μια ημέρα κατά την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι ομιλητές εξήραν τον πρόεδρο και ανέδειξαν τα επιτεύγματα της πολιτικής του, ακόμη και καθώς τα ποσοστά δημοτικότητάς του έχουν υποχωρήσει σταθερά από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να επιστρέψει την Πέμπτη για να εκφωνήσει την καταληκτική του ομιλία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν ότι το συνέδριο θα δώσει ώθηση στους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ οι ομιλητές παρουσίασαν τους Δημοκρατικούς ως υπερβολικά ακραίους για τους Αμερικανούς. Σε μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές του συνεδρίου μέχρι στιγμής, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν εμφανίστηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, προκειμένου να επαινέσει μια διακομματική προσπάθεια για τη στήριξη της βιομηχανίας χάλυβα.

Ο Τραμπ υπόσχεται «μέρισμα» 5.000 δολαρίων για όλους τους ενήλικους Αμερικανούς, εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι

Σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη της ομιλίας του, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε «το καλύτερο μέρος της»: άμεσες πληρωμές προς τον αμερικανικό λαό, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Λόγω της τεράστιας οικονομικής μας δύναμης και επιτυχίας, θα εκδώσω ένα μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ.

Το παρομοίασε με το λεγόμενο «Warrior Dividend», δηλαδή τα μπόνους που καταβλήθηκαν νωρίτερα φέτος σε μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα τέτοιο μέτρο ούτε γιατί δεν επιδιώκει να πραγματοποιηθεί μια τέτοια πληρωμή πριν από τις εκλογές. Υπονόησε ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να προέλθουν εν μέρει από τα έσοδα των δασμών. Ένα τέτοιο μέτρο πιθανότατα θα κόστιζε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

«Επομένως, αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζετε κι εσείς μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια», είπε, προκαλώντας έντονες επευφημίες από το πλήθος. «Θα ονομάζεται μέρισμα Τραμπ».

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Πέρυσι, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα αναφερθεί στην ιδέα πληρωμών ύψους 2.000 δολαρίων προς νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες θα χρηματοδοτούνταν από τα έσοδα των δασμών του.

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Οι υπόλοιπες υποσχέσεις του Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του παρουσιάζοντας μια λίστα με υποσχέσεις για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του — εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πέρα από το μέρισμα των 5.000 δολαρίων, ανέφερε:

  • Να καταστήσει μόνιμες τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ.
  • Να εγκρίνει ένα «Μεγάλο Σχέδιο Υγειονομικής Περίθαλψης», ώστε να σταματήσουν όλες οι κρατικές πληρωμές προς μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τα χρήματα να δίνονται απευθείας στους πολίτες.
  • Να τερματίσει τους απρόβλεπτους/αιφνιδιαστικούς ιατρικούς λογαριασμούς.
  • Να μειώσει τις προμήθειες που χρεώνονται στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.
  • Να περάσει τον «No Invasions Act», με στόχο να παραμείνουν κλειστά τα σύνορα για την παράνομη μετανάστευση.
  • Να επιβάλει τη θανατική ποινή σε μεγάλους εμπόρους ναρκωτικών, διακινητές ανθρώπων και δολοφόνους μελών των σωμάτων ασφαλείας.
  • Να εγκρίνει τον «SAVE America Act», ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα απαιτεί απόδειξη αμερικανικής υπηκοότητας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε κατά την ομιλία του τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητος προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη χώρα. Ωστόσο, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί και υποψήφιοι απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό να αναφερθούν στον πόλεμο στις ομιλίες τους κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συχνά ακούει ανθρώπους να του λένε πως εύχονται να μην είχε ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί. Όπως είπε, απαντά αστειευόμενος: «Μπορεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο;» και εκείνοι απαντούν κατηγορηματικά «όχι».

«Λοιπόν, τότε έχω δίκιο… κερδίζω», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν το Pickaxe Mountain, ένα υπόγειο συγκρότημα κάτω από τα βουνά στην επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν ότι αποτελεί σημαντική εγκατάσταση για την επανεκκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

«Θα συμβουλεύαμε να μην προσπαθήσουν να κάνουν τους έξυπνους, γιατί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ.

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Ο Τραμπ υπόσχεται $5.000 σε κάθε Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές

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