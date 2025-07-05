ΟΠΕΚ+: «Γκάζι» στην παραγωγή πετρελαίου για τον Αύγουστο

Ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσει να επιταχύνει περαιτέρω την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου το Σάββατο (5/7), στην πρώτη της συνάντηση μετά την άνοδο και την επακόλουθη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η ομάδα, η οποία αντλεί περίπου το 50% του παγκόσμιου πετρελαίου, περιορίζει την παραγωγή από το 2022 για να στηρίξει την αγορά. Ωστόσο, φέτος άλλαξε πορεία για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς και καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ομάδα να αντλήσει περισσότερο πετρέλαιο για να διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές της βενζίνης.

Η ομάδα συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, από τις μηνιαίες αυξήσεις των 411.000 βαρελιών την ημέρα που ενέκρινε για το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και των 138.000 βαρελιών την ημέρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οκτώ μέλη της ομάδας - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Ομάν, Ιράκ, Καζακστάν και Αλγερία - πρόκειται να συναντηθούν διαδικτυακά για να αποφασίσουν την πολιτική για τον Αύγουστο.

Η επιτάχυνση ήρθε μετά την υπέρβαση των στόχων παραγωγής από ορισμένα μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως το Καζακστάν και το Ιράκ, γεγονός που προκάλεσε την οργή άλλων μελών που τηρούσαν τις περικοπές. Ο ΟΠΕΚ+ επιδιώκει να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς του εν μέσω της αύξησης της προσφοράς από άλλους παραγωγούς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές.

Μέχρι στιγμής, ο ΟΠΕΚ+ έχει ανακοινώσει αύξηση της παραγωγής κατά 1,37 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Η ομάδα εξακολουθεί να εφαρμόζει και άλλες μειώσεις που ανέρχονται σε 3,66 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.