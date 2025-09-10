Πετρέλαιο: Αύξηση των τιμών μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ αλλά η υπερπροσφορά περιορίζει τα κέρδη

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Τετάρτη 10/9, μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ, την κατάρριψη drones από την Πολωνία και την προσπάθεια των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ωστόσο οι ανησυχίες για υπερπροσφορά αργού περιορίζουν περαιτέρω τα κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,93%, στα 67,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI των ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 0,96%, φτάνοντας τα 63,23 δολάρια το βαρέλι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές είχαν κλείσει αυξημένες κατά 0,6% μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα.

Αμφότερα τα benchmarks είχαν ενισχυθεί σχεδόν 2% αμέσως μετά την επίθεση, αλλά στη συνέχεια ανακάμπτουν μεγάλο μέρος των κερδών τους.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξήθηκαν όταν η Πολωνία κατέρριψε drones κατά τη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη, σημειώνοντας την πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ άνοιξε πυρ στον πόλεμο. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση απειλή για διαταραχή της προμήθειας.

«Το σύννεφο της υπερπροσφοράς αιωρείται πάνω από την αγορά, με το Brent να διαπραγματεύεται δύο δολάρια χαμηλότερα από την προηγούμενη Τρίτη. Τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα στις τιμές του πετρελαίου σπάνια διαρκούν, εκτός εάν υπάρξει πραγματική διαταραχή της προσφοράς», δήλωσαν αναλυτές της SEB.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία, ως στρατηγική πίεσης προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές. Κίνα και Ινδία είναι βασικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

«Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το πόσο θα προχωρήσει η κυβέρνηση, καθώς μια επιθετική δράση θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση με τις προσπάθειες διαχείρισης του πληθωρισμού και την επιρροή στη Federal Reserve για μείωση των επιτοκίων», ανέφεραν αναλυτές της LSEG.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου, γεγονός που θα ενισχύσει τη δραστηριότητα της οικονομίας και τη ζήτηση πετρελαίου.

Ωστόσο, η προοπτική της προσφοράς παραμένει αρνητική. Η Υπηρεσία Πληροφόρησης Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες τιμές του αργού θα υπόκεινται σε σημαντική πίεση τους επόμενους μήνες λόγω αύξησης των αποθεμάτων, καθώς η OPEC+ αυξάνει την παραγωγή. Τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και στοιχεία του American Petroleum Institute, ενώ τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία αναμένονται αργότερα σήμερα.

Μικρή άνοδος για το φυσικό αέριο - Συνεχίζει ανοδικά ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει την Τετάρτη μικρή άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,664% στα 33,795 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, οι τιμές του χρυσού διατηρούνται κοντά σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ενισχυμένες από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ εντός του μήνα, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Πιο αναλυτικά, εμφανίζει άνοδο κατά 0,23% στα 3.690,20 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται σημαντικά 1,18% στα 41,826 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός χάνει κατά 0,07% και βρίσκεται στα 4,5665 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει κέρδη κατά 0,09% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1699 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3537 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,17% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8644 βρετανική λίρα ανά ευρώ.