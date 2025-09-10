ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Παράταση μέχρι 29 Σεπτεμβρίου

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Την τελική παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κλειδί Προόδου» και «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας» υπέγραψε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Επιμελητηρίων και του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής.

Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 15:00. Πρόκειται για την τελική ημερομηνία που δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Και οι δύο δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, διέπονται από το καθεστώς De minimis και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ), με χρήση της Κοινής Στήριξης [άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+] και Εθνικούς Πόρους.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) είναι ηλεκτρονική μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Τα βασικά στοιχεία των δυο δράσεων είναι τα εξής:

1. «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

–Συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη): 60 εκ. ευρώ.

-Απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

-Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου: Μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

-Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων και Οργάνων, Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος, Παροχή Υπηρεσιών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Πιστοποιήσεις, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Προμήθεια Λογισμικού, Προβολή και Δικτύωση, καθώς και έμμεσες Δαπάνες.

-Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της αναλυτικής πρόσκλησης.

-Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

-Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

2. Κλειδί προόδου: Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη): 140 εκ. ευρώ.

-Απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου (χονδρικού και λιανικού), καθώς και παροχής υπηρεσιών.

-Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

-Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων και Οργάνων, Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος, Παροχή Υπηρεσιών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Πιστοποιήσεις, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Προμήθεια Λογισμικού, Προβολή και Δικτύωση, καθώς και έμμεσες Δαπάνες.

-Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της αναλυτικής πρόσκλησης.

-Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

-Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

Στην αναλυτική πρόσκληση κάθε δράσης περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες τους (προϋποθέσεις συμμετοχής, απαιτούμενα δικαιολογητικά, προϋπολογισμοί και ποσά ενίσχυσης, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση, επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, μακροχρόνιες υποχρεώσεις, κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις δύο Δράσεις μπορούν να απευθύνονται στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.