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Ανδρουλάκης: «Η υγεία δεν είναι είδος πολυτελείας» – Το ΠΑΣΟΚ φέρνει τροπολογία για διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας
Πολιτική
13:55 - 10 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης: «Η υγεία δεν είναι είδος πολυτελείας» – Το ΠΑΣΟΚ φέρνει τροπολογία για διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας

Reporter.gr Newsroom
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«Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την τροπολογία του κόμματος για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας.  

«Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έξι χρόνια τώρα με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση την κυβέρνηση να επιτρέπει την ανάπτυξη καταχρηστικών πρακτικών. Χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται», σημείωσε ακόμη.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζοντας πως από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης της η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως κατέθεσε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει σχετική τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας.

Οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

– Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.

– Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πριν την έναρξη της θεραπείας.

– Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός εάν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.

– Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.

– Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.

– Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεων, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.

– Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.

– Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους.

– Ενίσχυση ανταγωνισμού με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών-μεσαίων κλινικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 14:01
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