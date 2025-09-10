Ferryscanner: Οι Έλληνες επέλεξαν κοντινούς και οικονομικούς προορισμούς - Μεγάλη άνοδος για Αίγινα και Αγκίστρι

Αν και η Τήνος, η Μύκονος, η Πάρος και η Νάξος αποτελούν σταθερά τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το καλοκαίρι, φέτος την πεντάδα συμπλήρωσε η Αίγινα, ενώ και Αγκίστρι σημείωσε την μεγαλύτερη άνοδο.

Το φετινό καλοκαίρι, οι Έλληνες ταξιδιώτες απέδειξαν ότι, παρά την ακρίβεια και τις αυξημένες τιμές σε διαμονή και μετακινήσεις, δεν εγκαταλείπουν τις νησιωτικές αποδράσεις. Αντίθετα, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, επιλέγοντας πιο κοντινά και οικονομικά νησιά, μικρότερης διάρκειας ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της Ferryscanner, ελληνικής πλατφόρμας αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου 2025.

Top προτιμήσεις προορισμών: Τήνος, Πάρος, Μύκονος, Αίγινα, Νάξος

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος. Η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με το 2024 ήταν η άνοδος της Αίγινας, η οποία αντικατέστησε τη Σύρο στην πεντάδα, καταγράφοντας αύξηση 12,65%.

Άλλοι κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί του Σαρωνικού και των Κυκλάδων σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτες αυξήσεις: το Αγκίστρι με 13,46%, η Κύθνος με 5,5% και η Κέα με 2,05%. Σταθερά ανερχόμενη ήταν και η Μύκονος, με ενίσχυση 5,82%.

Πτώση για τους premium προορισμούς

Αντίθετα, οι πιο «premium» και παραδοσιακά ακριβοί προορισμοί σημείωσαν πτώση. Η Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 5,33%, με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα να θεωρείται πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ τα Χανιά σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση 26,54%. Το Ηράκλειο διατήρησε μικρή αλλά θετική άνοδο, επιβεβαιώνοντας μετατόπιση του ενδιαφέροντος εντός Κρήτης.

Η Ferryscanner σημειώνει ότι οι κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των ακριβότερων και πιο μακρινών, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ευελιξία και καλύτερη ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και κόστους.

Τάση για σύντομα ταξίδια και last-minute κρατήσεις

Η διάρκεια των διακοπών συνεχίζει να μικραίνει: σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) επέλεξε απόδραση 1-3 ημερών, τα ταξίδια 4-6 ημερών περιορίστηκαν στο 35,6%, ενώ τα πολυήμερα 7+ ημερών μόλις στο 15,2%.

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση των last-minute κρατήσεων. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες (59,3%) έκλεισαν το ταξίδι τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν από την αναχώρηση, αυξημένο από 56,9% το 2024. Ένα 12,2% προχώρησε σε κράτηση μέσα στις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από το ταξίδι και ένα 15,2% εντός του μήνα. Συνολικά, το 87% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την αναχώρηση, ενώ μόλις το 13,3% οργανώθηκε νωρίτερα, σε χρονικό ορίζοντα 1 έως 12 μηνών.

Σύμφωνα με τη Ferryscanner, «η ανάγκη για ευελιξία, η αναζήτηση καλύτερων τιμών και η γενικότερη αβεβαιότητα που προκαλεί η ακρίβεια ωθούν τους Έλληνες να αφήνουν την τελική απόφαση πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης».