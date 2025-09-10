Τα drones και ο... βοσκός

Οι αλλαγές που θα έφερναν στη ζωή μας με την άφιξη των drones ήταν δεδομένη. Γνωρίζαμε επίσης ότι ενδεχομένως, τα μικρά αυτά μη επανδρωμένα ελικοπτεράκια, να εισέρχονταν σε χωράφια που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ. Ήδη εκτελούν πτήσεις για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, χρησιμεύουν στο στρατό, ενώ πρόκειται σταδιακά να αντικαταστήσουν ακόμη και τον παραδοσιακό ταχυδρόμο.

Ότι θα μετατρέπονταν σε σύντροφο του βοσκού δεν το είχαμε φανταστεί. Το κυνηγόσκυλο που συνοδεύει το κοπάδι και φροντίζει όλα τα ζώα να ακολουθούν και να είναι στη θέση τους, απειλείται με εξαφάνιση. Γιατί κατά τα φαινόμενα, σύντομα θα λέμε "ποιος χρειάζεται τα κυνηγόσκυλα όταν υπάρχουν τα drones;".

Στο παρακάτω βίντεο ένα drone κάνει τη δουλειά του κυνηγόσκυλου οδηγώντας το κοπάδι μέσα από μια πύλη μέσα σε ένα γειτονικό χωράφι.

Η σύλληψη της ιδέας αποδίδεται σε ιρλανδό βοσκό μιας φάρμα στο Κάρλοου της Ιρλανδίας, ο οποίος όμως δεν φαίνεται πολύ χαρούμενος με την ανακάλυψή του.

Μάλλον συνειδητοποίησε ότι εκτός από το κυνηγόσκυλο, το drone, απειλεί και το δικό του αντικείμενο εργασίας.