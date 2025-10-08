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Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι
Εμπορεύματα
14:21 - 08 Οκτ 2025

Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια διετία εκρηκτικής ανόδου που εκτόξευσε τις τιμές του κακάο σε ιστορικά υψηλά και προκάλεσε σοβαρές πιέσεις στους παραγωγούς σοκολάτας παγκοσμίως, η αγορά φαίνεται πλέον να επιστρέφει σε πιο «φυσιολογικά» επίπεδα, με μια εντυπωσιακή πτώση τιμών.

Η τιμή του κακάο έχει πλέον μειωθεί κατά το ήμισυ, με τον τόνο να διαπραγματεύεται γύρω στα 6.150 δολάρια στη Νέα Υόρκη, από τα εξωπραγματικά 12.000 δολάρια που είχε αγγίξει τον Δεκέμβριο. Στο Λονδίνο, η πτώση αγγίζει το 58% από τα ρεκόρ της άνοιξης, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 4.262 δολάρια ανά τόνο.

Η στροφή αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης, αφού οι καταναλωτές εγκατέλειψαν προϊόντα σοκολάτας μετά τις υπέρογκες αυξήσεις τιμών. Ταυτόχρονα, επικρατεί αισιοδοξία για ενίσχυση της παραγωγής, κυρίως στη Δυτική Αφρική, χάρη στις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, αλλά και στις αυξημένες κρατικές τιμές εγγύησης προς τους αγρότες.

Οι κερδοσκόποι εγκαταλείπουν – Οι επενδύσεις επιστρέφουν

Μετά την αλματώδη άνοδο που είχε τροφοδοτηθεί και από κερδοσκοπικά κεφάλαια, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τώρα τις long θέσεις τους και ποντάρουν στην πτωτική πορεία. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες φαίνεται να επιστρέφουν στις φυτείες τους, επενδύοντας ξανά σε λίπασμα και φροντίδα των καλλιεργειών.

Η Ακτή Ελεφαντοστού αύξησε την τιμή που εγγυάται στους παραγωγούς κατά περισσότερο από 25%, στα περίπου 5.000 δολάρια ο τόνος, ενώ η Γκάνα προσφέρει περίπου 4.600 δολάρια. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την επίσημη παραγωγή και να περιορίσουν τις πωλήσεις στη μαύρη αγορά.

Η ζήτηση δεν έχει ανακάμψει

Παρά τις βελτιωμένες προοπτικές προσφοράς, η παγκόσμια κατανάλωση σοκολάτας παραμένει υποτονική. Οι «αλέσεις» – βασικός δείκτης ζήτησης – έχουν μειωθεί κατά μισό εκατομμύριο τόνους από το 2022, κυρίως στην Ασία, την Ευρώπη και τη Δυτική Αφρική.

Όπως επισημαίνει αναλυτής της Marex, η προσφορά δεν έχει αυξηθεί σημαντικά – απλώς οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερη σοκολάτα.

Οι τιμές για τον καταναλωτή μένουν ψηλά

Αν και οι τιμές του κακάο στις αγορές έχουν πέσει, αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε ελάφρυνση για τους καταναλωτές. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, μια απλή σοκολάτα κοστίζει πάνω από 35% περισσότερο απ’ ό,τι πέρυσι. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η άνοδος θα ανακοπεί, αλλά η πτώση των τιμών στα ράφια θα καθυστερήσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Νομοθετικές καθυστερήσεις και αβεβαιότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε για δεύτερη φορά την εφαρμογή του κανονισμού που απαιτεί αποδείξεις ότι προϊόντα όπως το κακάο και ο καφές δεν προέρχονται από αποψιλωμένα δάση. Η νέα ημερομηνία μετατίθεται για τα τέλη του 2026, κάτι που μειώνει τις άμεσες πιέσεις για εισαγωγές.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

Παρά τη θεαματική πτώση, η επιστροφή στις χαμηλές τιμές της προηγούμενης δεκαετίας (2.000–3.000 δολάρια ο τόνος) δεν θεωρείται πιθανή. Οι δομικές προκλήσεις παραμένουν: γηρασμένες καλλιέργειες, ασθένειες και το όλο και πιο επιθετικό αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής.

Όπως προειδοποίησε το European Cocoa Forum, μέχρι το 2050 η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να χάσει το 35% της παραγωγής της – το 25% λόγω κλίματος και το 10% εξαιτίας φυτικών ασθενειών. Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί: ποιος θα καλύψει το χαμένο έδαφος στην παραγωγή κακάο τις επόμενες δεκαετίες;

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