Αυξημένες οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω TurkStream

Οι μέσες ημερήσιες ροές φυσικού αερίου της ρωσικής Gazprom προς την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TurkStream κατέγραψαν άνοδο 5% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο (1/11).

Η Τουρκία αποτελεί πλέον τη μοναδική διαδρομή διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές, μετά την απόφαση της Ουκρανίας να μην ανανεώσει τη συμφωνία πενταετούς διάρκειας για τη διέλευση του καυσίμου, η οποία έληξε την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές προμήθειες μέσω του TurkStream ανήλθαν σε 14,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, έναντι 13,7 bcm την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πέρυσι, οι συνολικές εξαγωγές της Gazprom προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που περνούσαν μέσω Ουκρανίας, είχαν φθάσει τα 26,6 bcm.

Με βάση δεδομένα του ευρωπαϊκού διαχειριστή φυσικού αερίου Entsog, οι ημερήσιες ροές μέσω του TurkStream αυξήθηκαν σε 54,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) τον Οκτώβριο, από 51,7 mcm τον Σεπτέμβριο — έναντι 48,3 mcm τον Οκτώβριο του 2024.

Η Gazprom, η οποία δεν δημοσιοποιεί τα δικά της μηνιαία στατιστικά από τις αρχές του 2023, δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό των στοιχείων.