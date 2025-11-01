Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της
10:30 - 01 Νοε 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της

Reporter.gr Newsroom
Στην Αθήνα φθάνει σήμερα, Σάββατο (1/11), η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση. Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οπότε θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της παρουσίας αναμένεται να δοθεί λίγες ημέρες αργότερα, στο πλαίσιο του 6ου Διατλαντικού Συνεδρίου για τη Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης–ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Restart στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η ανάληψη καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θεωρείται ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αν και η επιλογή της από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η επίσημη τοποθέτησή της καθυστέρησε, προκαλώντας προσωρινό κενό συντονισμού ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Αθήνα.

Η ορκωμοσία της πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ πριν την άφιξή της είχε ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές επαφές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, καθώς και με μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Στην Αθήνα, η παρουσία της εκτιμάται ότι θα σηματοδοτήσει επανεξέταση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Παράλληλα, στην ελληνική πρωτεύουσα δεν λείπουν οι φωνές που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την υπερβολική «επένδυση» στις σχέσεις με την προηγούμενη αμερικανική διοίκηση υπό τον Τζο Μπάιντεν, χωρίς επαρκείς δίαυλους επικοινωνίας με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η άφιξη της Γκίλφοϊλ θεωρείται από πολλούς ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας.

Προκλήσεις σε ελληνοτουρκικά και ενεργειακό πεδίο

Η νέα πρέσβειρα αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ελληνοτουρκικά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δράσης της, καθώς, παρά την πρόσφατη περίοδο ηρεμίας, η αναζωπύρωση της έντασης δείχνει ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο Αιγαίο παραμένει εύθραυστο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, στο οποίο η Τουρκία επιδιώκει ένταξη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Αθήνας. Παράλληλα, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για αυξημένη συνεισφορά στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Τραμπ να μεταφέρει μέρος του κόστους του πολέμου στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το ενδεχόμενο ανάθεσης πιο συγκεκριμένου ρόλου στην Ελλάδα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Τραμπ είχε πρόσφατα καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, όπου επιτεύχθηκε η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Κινεζική παρουσία και το «ελληνικό δόγμα Τραμπ»

Ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να δοκιμάσει τις διμερείς σχέσεις αφορά την παρουσία κινεζικών συμφερόντων στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι η μείωση της κινεζικής επιρροής στις ευρωπαϊκές υποδομές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, και η νέα πρέσβειρα αναμένεται να τοποθετήσει το ζήτημα αυτό ψηλά στην ατζέντα της.

Τέλος, όσον αφορά την εσωτερική πολιτική, μένει να φανεί με ποιες πολιτικές προσωπικότητες και κόμματα θα αναπτύξει στενές σχέσεις η Γκίλφοϊλ, αλλά και πώς θα δώσει τη δική της «πινελιά» στην εδραίωση ενός νέου, “ελληνικού” δόγματος Τραμπ. Μέχρι στιγμής, καλλιεργεί ένα προφίλ με στοιχεία celebrity, προφανώς επηρεασμένο από τον πρώην πρόεδρο, κάτι που δεν είναι ωστόσο συνηθισμένο για επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2025 - 11:34
