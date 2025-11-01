ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ: Λανθασμένοι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών
Ειδήσεις
11:29 - 01 Νοε 2025

Μπέσεντ: Λανθασμένοι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η Κίνα έκανε «λάθος» επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο το Πεκίνο ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα από τα εμπορικά του όπλα.

«Η Κίνα προειδοποίησε όλον τον κόσμο για τον κίνδυνο. Διέπραξαν πραγματικά ένα λάθος», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

«Είναι ένα πράγμα να βάζεις το πιστόλι στο τραπέζι και είναι ένα άλλο να πυροβολείς στον αέρα», πρόσθεσε.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το Πεκίνο ανακοίνωσε ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες — ορυκτά απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αμυντική βιομηχανία.

Ύστερα από τις συνομιλίες που είχαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, η κινεζική πλευρά συμφώνησε να αναστείλει ορισμένους από τους περιορισμούς για τουλάχιστον ένα έτος.

Το ζήτημα των σπάνιων γαιών παραμένει βασικό σημείο έντασης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και ταυτόχρονα προκαλεί αναστάτωση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Κίνα, που κατέχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην επεξεργασία των σπάνιων γαιών, έχει δεχθεί επικρίσεις ότι αξιοποιεί αυτή τη θέση για να ασκήσει πολιτική και εμπορική πίεση στους εταίρους της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το Πεκίνο έχασε το πλεονέκτημά του. «Διαθέτουμε μέτρα για να αντισταθμίσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι η κινεζική ηγεσία ανησύχησε από την παγκόσμια αντίδραση στους περιορισμούς που είχε ανακοινώσει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κύμα δαπανών χωρίς προηγούμενο: Microsoft, Amazon, Google και Meta ποντάρουν μαζικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Κύμα δαπανών χωρίς προηγούμενο: Microsoft, Amazon, Google και Meta ποντάρουν μαζικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της
Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα €250: Πότε καταβάλλονται – Ποιοι τα λαμβάνουν
Εργασιακά

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα €250: Πότε καταβάλλονται – Ποιοι τα λαμβάνουν

Ομοβροντία προτάσεων για την Ανάπτυξη από την ΕΕΝΕ και από διεθνείς προσωπικότητες
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Ομοβροντία προτάσεων για την Ανάπτυξη από την ΕΕΝΕ και από διεθνείς προσωπικότητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ