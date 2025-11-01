Μπέσεντ: Λανθασμένοι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η Κίνα έκανε «λάθος» επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο το Πεκίνο ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα από τα εμπορικά του όπλα.

«Η Κίνα προειδοποίησε όλον τον κόσμο για τον κίνδυνο. Διέπραξαν πραγματικά ένα λάθος», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

«Είναι ένα πράγμα να βάζεις το πιστόλι στο τραπέζι και είναι ένα άλλο να πυροβολείς στον αέρα», πρόσθεσε.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το Πεκίνο ανακοίνωσε ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες — ορυκτά απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αμυντική βιομηχανία.

Ύστερα από τις συνομιλίες που είχαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, η κινεζική πλευρά συμφώνησε να αναστείλει ορισμένους από τους περιορισμούς για τουλάχιστον ένα έτος.

Το ζήτημα των σπάνιων γαιών παραμένει βασικό σημείο έντασης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και ταυτόχρονα προκαλεί αναστάτωση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Κίνα, που κατέχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην επεξεργασία των σπάνιων γαιών, έχει δεχθεί επικρίσεις ότι αξιοποιεί αυτή τη θέση για να ασκήσει πολιτική και εμπορική πίεση στους εταίρους της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το Πεκίνο έχασε το πλεονέκτημά του. «Διαθέτουμε μέτρα για να αντισταθμίσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι η κινεζική ηγεσία ανησύχησε από την παγκόσμια αντίδραση στους περιορισμούς που είχε ανακοινώσει.