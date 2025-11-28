Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος λόγω αβεβαιότητας στο Ουκρανικό και εν αναμονή αποφάσεων του OPEC+

Οι τιμές του πετρελαίου Brent εμφανίζουν αυξητικές τάσεις την Παρασκευή 28/11, καθώς οι παρατεταμένες ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας διατήρησαν υψηλό το γεωπολιτικό ρίσκο.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον και την έκβαση της συνάντησης του OPEC+ την Κυριακή για ενδείξεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στην παραγωγή. Ωστόσο, οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI (West Texas Intermediate) «πάγωσαν» λόγω βλάβης στα συστήματα του ομίλου CME στο ξεκίνημα της ημέρας αλλά πλέον παρουσιάζουν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με τους traders, η CME ενημέρωσε λίγο πριν τις 03:00 GMT για τη διακοπή λόγω προβλήματος ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne, που επηρέασε όλες τις συμβάσεις futures και options στο Globex. Το Brent διαπραγματεύεται στο Intercontinental Exchange (ICE).

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Παρασκευής το Brent εμφανίζεται αυξημένο κατά 0,03% στα 62,84 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό αμερικάνικο WTI παρουσιάζει άνοδο 0,68% στα 59,05% δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο συμβάσεις καταγράφουν την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση τους, τη μεγαλύτερη απώλεια από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερη παγκόσμια προσφορά πιέζουν τις τιμές, παρά την εβδομαδιαία άνοδο άνω του 1%.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Rystad, Janiv Shah, η ισχυρή περιθωριακή κερδοφορία των διυλιστηρίων εκτός εποχής διατηρεί τη ζήτηση για αργό σε ορισμένες περιοχές, αλλά η προοπτική υπερπροσφοράς επηρεάζει αρνητικά τις τιμές.

Σημάδια ότι μια συμφωνία ειρήνης Ρωσίας-Ουκρανίας μπορεί να είναι κοντά οδήγησαν σε απότομη πτώση των τιμών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά οι τιμές ανέκαμψαν τις τρεις τελευταίες συνεδρίες, καθώς οι συνομιλίες παρατάθηκαν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι προκαταρκτικές ειρηνευτικές προτάσεις που συζητήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά εάν δεν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα συνεχίσει τον αγώνα.

«Η αγορά βρίσκεται μεταξύ της απουσίας άμεσης άρσης των κυρώσεων για τη Ρωσία και της, αργής όσο κι αν είναι, ελπίδας για μελλοντική συμφωνία», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans.

Την Κυριακή, το OPEC+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου και να συμφωνήσει σε έναν μηχανισμό αξιολόγησης της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών του, όπως αναφέρουν δύο εκπρόσωποι του οργανισμού και μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, στο Reuters.

«Κατά την εκτίμησή μας, το OPEC+ είναι απίθανο να κάνει αλλαγές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Κυριακής και θα συνεχίσει να αξιολογεί την διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα των μελών του», πρόσθεσε ο Shah.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αναμένεται να μειώσει την τιμή του αργού για τους αγοραστές στην Ασία τον Ιανουάριο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, υπό την πίεση της μεγάλης προσφοράς και των προοπτικών υπερπροσφοράς, όπως αναφέρουν πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Ο χρυσός στο δρόμο για τέταρτο συνεχόμενο μηνιαίο κέρδος - Συνέχεια απωλειών για φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, συνεχίζει την πτωτική πορεία που καταγράφει τις τελευταίες μέρες σημειώνοντας νέες απώλειες 0,216% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί περαιτέρω στα 29,120 δολάρια.

Ο χρυσός περιόρισε τα κέρδη του την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές κλείδωσαν κέρδη μετά την άνοδο των τιμών σε υψηλό δύο εβδομάδων νωρίτερα στη συνεδρίαση, αλλά παραμένει σε πορεία για τέταρτο συνεχόμενο μηνιαίο ράλι, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, βλάβη στον όμιλο CME Group (CME.O) σταμάτησε το εμπόριο στην πλατφόρμα συναλλάγματος και στα futures που καλύπτουν ξένα νομίσματα, εμπορεύματα, κρατικά ομόλογα και μετοχές.

Ο χρυσός βρίσκεται σε άνοδο κατά 0,45% στα 4.221,30 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την επίτευξη υψηλού από τις 14 Νοεμβρίου νωρίτερα στη συνεδρίαση, και κατευθύνεται σε εβδομαδιαίο κέρδος 2,4%. Για το μήνα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 3,9%.

«Με τέτοια απίστευτα κέρδη, ο πειρασμός για λήψη κερδών είναι τεράστιος, αλλά η θεμελιώδης αισιοδοξία παραμένει πολύ θετική», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman.

«Υπάρχουν ανησυχίες για το παγκόσμιο χρέος, τους δασμούς και τις κυρώσεις», ενώ η συνεχιζόμενη αγορά χρυσού από κεντρικές τράπεζες συνέβαλε στο ράλι του μετάλλου φέτος, πρόσθεσε.

Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει τόκους, τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Οι traders πλέον τιμολογούν πιθανότητα 85% για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 50% μια εβδομάδα νωρίτερα.

Το δολάριο κινήθηκε προς την χειρότερη εβδομάδα του από τα τέλη Ιουλίου. Ένα ασθενέστερο δολάριο καθιστά τον χρυσό, τιμολογούμενο σε δολάρια, πιο ελκυστικό για αγοραστές με άλλα νομίσματα.

Εν τω μεταξύ, η UBS αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή στο ασήμι κατά 5-8 δολάρια ανά ουγγιά και αναμένει ότι το μέταλλο θα διαπραγματεύεται στα 60 δολάρια ανά ουγγιά το 2026. Το μεσημέρι της Παρασκευής, το ασήμι αυξάνεται κατά 1,71% στα 53,82 δολάρια ανά ουγγιά, κερδίζοντας 7,2% για την εβδομάδα. Τέλος ο χαλκός εμφανίζει απώλειες 0,19% στα 5,184 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο σημειώνει άνοδο 0,24% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1566 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται επίσης κατά 0,23% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,1309 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται ελαφρά έναντι του ευρώ κατά 0,02%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8756 βρετανική λίρα ανά ευρώ.