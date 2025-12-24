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Το Santa Claus Rally στα μέταλλα είναι εδώ: «Πέταξε» πάνω από τα $4.500 ο χρυσός
Εμπορεύματα
10:09 - 24 Δεκ 2025

Το Santa Claus Rally στα μέταλλα είναι εδώ: «Πέταξε» πάνω από τα $4.500 ο χρυσός

Reporter.gr Newsroom
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Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, εν μέσω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, με τις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας στο επίκεντρο, αλλά και της ενίσχυση των προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια με νέα απόφαση της Fed.  

Έτσι, ο χρυσός από την αρχή του έτους έχει ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 70%, ενώ την ίδια στιγμή το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 150%. Και τα δύο μέταλλα οδεύουν προς την καλύτερη επίδοσή τους από το 1979.

Πού οφείλεται το ράλι

Το ισχυρό ράλι στηρίζεται στις αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και στις σημαντικές εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs). Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, τα συνολικά αποθέματα χρυσού στα ETFs αυξήθηκαν κάθε μήνα φέτος, με μοναδική εξαίρεση τον Μάιο.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, οι επιθετικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και η στάση του προς τη Fed, έδωσαν περαιτέρω ώθηση, με τους επενδυτές να στρέφονται στο λεγόμενο «debasement trade», απομακρυνόμενοι από κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία εκδίδονται, υπό τον φόβο ότι η αξία τους θα διαβρωθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της εκρηκτικής αύξησης του δημόσιου χρέους.

«Οι κυρίαρχοι παράγοντες για τον χρυσό και το ασήμι αυτή τη στιγμή είναι ο συνδυασμός σταθερής φυσικής ζήτησης και ανανεωμένης ευαισθησίας στους μακροοικονομικούς κινδύνους», σημειώνει ο Τζον Φίνι, υπεύθυνος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Guardian Vaults. «Βλέπουμε τη δυναμική να ενισχύεται και όχι να περιορίζεται, κάτι που δείχνει βαθιά πεποίθηση και όχι απλώς κερδοσκοπική υπερβολή».

Σημειώνεται, δε, πως πολλές τράπεζες εκτιμούν ότι ο χρυσός θα ανέβει ακόμη περισσότερο, με την Goldman Sachs να είναι μία από αυτές, καθώς θέτει ως βασικό σενάρια τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά για την επόμενη χρονιά, με ανοδικούς κινδύνους.

Σπάει τα «κοντέρ» και το ασήμι

Την Τρίτη (23/12) το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 70 δολάρια, ενώ σήμερα (23/12) καταγράφοντας άνοδο 1,8% έφτασε στα 72,7 δολάρια, με το ράλι του να αποδεικνύεται εξίσου – ή και περισσότερο – εντυπωσιακό από του χρυσού, καθώς ενισχύεται από κερδοσκοπικές εισροές αλλά και από επίμονες στρεβλώσεις στην προσφορά σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, μετά το ιστορικό short squeeze του Οκτωβρίου.

«Σε αντίθεση με προηγούμενα ράλι του ασημιού που βασίζονταν κυρίως στη μόχλευση, αυτή η κίνηση στηρίζεται σε πραγματική ζήτηση για φυσικό μέταλλο, κάτι που αλλάζει τη συμπεριφορά της αγοράς στα κρίσιμα επίπεδα τιμών», τονίζει ο Φίνι και συμπληρώνει: «Δεν βλέπω ακόμη το τέλος αυτής της τάσης».

Ράλι και για την πλατίνα

Στην ίδια τροχιά βρίσκεται και η πλατίνα, που εκτινάχθηκε κατά 4% ξεπερνώντας τα 2.300 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από το 1987, οπότε και άρχισε η καταγραφή των στοιχείων.

Με ώθηση από τη στενότητα της προσφοράς και το ιστορικά υψηλό κόστος δανεισμού, η πλατίνα, που χρησιμοποιείται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κοσμηματοποιία, έκλεισε για 10η συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη, το μεγαλύτερο σερί από το 2017.

Σε ετήσια βάση, έχει ενισχυθεί συνολικά 160% φέτος καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Η πρόσφατη εκτόξευση συνδέεται με σημάδια περαιτέρω σύσφιξης στην αγορά του Λονδίνου, καθώς οι τράπεζες μεταφέρουν μέταλλο στις ΗΠΑ, όπως και στο ασήμι, για να θωρακιστούν έναντι του κινδύνου δασμών. Παράλληλα, η πλατίνα οδεύει προς το τρίτο συνεχόμενο ετήσιο έλλειμμα, λόγω διαταραχών στην παραγωγή στη Νότια Αφρική.

Η εικόνα λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος) παραμένει σταθερή: ο χρυσός συνεχίζει να ενισχύεται (+0,13%) στα 4.511,40 δολάρια, το ασήμι κερδίζει 1,10% στα 71,90 δολάρια και ο χαλκός «παίζει» στα 5,631 δολάρια με κέρδη 1,42%.

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