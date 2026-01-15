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Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσημα τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας
Εμπορεύματα
08:16 - 15 Ιαν 2026

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσημα τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Πρόσθετες πωλήσεις πετρελαίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ θα επενδύσει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του πληγέντος ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας.

Τα σχέδια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό από στελέχη ενέργειας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

«Δεν είναι εφικτό να επενδυθεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, σε αξιωματούχους, συζητώντας τα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα. «Υπάρχουν ορισμένα νομικά και εμπορικά πλαίσια που θα πρέπει να θεσπιστούν για να κατανοήσουμε ακόμη και τι είδους αποδόσεις θα έχουμε από την επένδυση».

Αρκετά άλλα στελέχη εξέφρασαν επίσης απροθυμία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που πλήττεται.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη πώληση πετρελαίου δεν ήταν σαφείς την Τετάρτη, αλλά σε μια δήλωση, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι «η ομάδα του Προέδρου Τραμπ διευκολύνει θετικές, συνεχιζόμενες συζητήσεις με πετρελαϊκές εταιρείες που είναι έτοιμες και πρόθυμες να κάνουν πρωτοφανείς επενδύσεις για την αποκατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας».

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